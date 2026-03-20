Últimos sorteos de marzo en Nuevo Casino Alberdi: hasta $800.000 en efectivo y más de $170.000.000 en juego 

Nuevo Casino Alberdi presenta las últimas propuestas de marzo con una agenda de sorteos que refuerza las oportunidades de participar por premios en efectivo. En el cierre del mes, la sala pone el foco en fechas clave que concentran la mayor expectativa.

Los lunes desde las 20 hs se realizan los sorteos de “Cajas Misteriosas”, una dinámica que debutó este mes y que tendrá sus dos últimas ediciones antes de finalizar marzo. En cada jornada, quienes participen podrán ganar hasta $500.000, en una propuesta que suma sorpresa y emoción al inicio de cada semana.

Por su parte, los martes 24 y 31 de marzo, desde las 21 hs, tendrán lugar los sorteos en efectivo de la Ruleta, donde se podrá ganar hasta $800.000 en efectivo. Estas fechas se posicionan como las principales oportunidades del cierre de mes para quienes buscan premios directos en dinero.

En el marco de esta agenda, el miércoles 25 de marzo a las 21 hs se realizará un Taller de Tango abierto al público, a cargo de profesionales, destinado tanto a quienes desean aprender como a quienes ya disfrutan del baile. Además, los participantes recibirán un ticket promocional de $10.000 para jugar en slots.

Además, actualmente los pozos acumulados superan los $170.000.000 y se mantienen activos a la espera de nuevos ganadores, lo que refuerza el atractivo de cada visita.

Con una agenda centrada en sus últimas fechas del mes, Nuevo Casino Alberdi invita a participar de estas propuestas y a ser parte de un cierre de marzo con múltiples oportunidades de ganar.

Prohibido para menores de 18 años. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

