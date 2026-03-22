Cinco suicidios en menos de 24 horas en Salta: alarma por una seguidilla trágica que golpea a la provincia

Cinco suicidios en menos de 24 horas encendieron todas las alarmas en Salta. La dramática seguidilla, registrada durante la mañana del sábado incluye a personas adultas y dos adolescentes, con hechos ocurridos en distintos puntos de la provincia. Ante situaciones de urgencia, las autoridades insisten en la importancia de comunicarse con el 911, que cuenta con intervención en salud mental y activa el sistema SAMEC, además de recurrir a las guardias hospitalarias o al programa GUIAF (teléfono 421-3387) para recibir asistencia profesional inmediata.

La reiteración de estos hechos vuelve a poner en evidencia una problemática compleja, que atraviesa a distintos sectores sociales y edades, y que en las últimas horas tuvo un impacto especialmente fuerte tanto en la capital como en el norte provincial. En barrio San Calixto, donde ocurrió uno de los casos, el dolor aún permanece latente por el femicidio seguido de suicidio registrado días atrás. La escena volvió a repetirse en un contexto de profunda conmoción vecinal.

De acuerdo a fuentes oficiales, cuatro de los episodios se produjeron durante la mañana del sábado en la ciudad de Salta. En barrio Ceferino, un hombre de 31 años fue hallado sin vida; en San Calixto, la víctima fue una adolescente de 14 años; en Villa Primavera, un joven de 29 años; y en pasaje Miguel Aráoz, un hecho ocurrido en la vía pública. A estos casos se suma un quinto episodio en Tartagal, donde un joven de 17 años también se quitó la vida. Todos los hechos fueron por ahorcamiento.

Un territorio atravesado por el impacto social

El caso de San Calixto no es uno más. Ocurrió antes de las 11 y en el mismo sector donde días atrás una mujer fue asesinada por su pareja, quien luego se quitó la vida. Aquella escena, descubierta por los hijos menores de la víctima al regresar del colegio, dejó una huella profunda en la comunidad.

La repetición de episodios en un mismo entorno refuerza la sensación de vulnerabilidad y expone las múltiples problemáticas sociales que atraviesan a estos barrios, donde los reclamos por mayor contención estatal, seguridad y acompañamiento vienen creciendo.

A su vez, el hecho registrado en Tartagal amplía la preocupación a nivel provincial, evidenciando que no se trata de situaciones aisladas ni circunscriptas a un único territorio.

Una problemática compleja y extendida

Desde la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia advierten que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática estructural que requiere abordajes integrales. El titular del área, Martín Teruel, remarcó la necesidad de tratar el tema con responsabilidad y con una mirada centrada en el sufrimiento que atraviesan las personas y sus entornos.

El funcionario explicó que en Salta se registran tasas elevadas de intentos de suicidio y que el fenómeno presenta una gran dispersión: afecta a distintas edades, contextos sociales y regiones. En ese sentido, destacó el trabajo articulado con otros organismos para garantizar intervenciones tempranas, especialmente en situaciones donde el primer contacto no es el sistema de salud sino las fuerzas de seguridad o la Justicia.

También resaltó la importancia de fortalecer la prevención, en particular en niños y adolescentes, ante una tendencia que preocupa a nivel mundial. En esa línea, se vienen desarrollando acciones conjuntas con el sistema educativo y estrategias para ampliar el acceso a la atención en hospitales y centros de salud.

A nivel global, recordó que la mayoría de los suicidios se producen en países con mayores niveles de vulnerabilidad, donde factores económicos, sociales y de acceso a la salud mental inciden con mayor fuerza.

Señales de alerta y prevención

La psicóloga Marcela Aguirre, especialista en adolescentes y adultos, explicó que el suicidio es un fenómeno multicausal en el que intervienen factores psicológicos, biológicos, sociales y económicos. Entre ellos mencionó trastornos como la depresión o la ansiedad, antecedentes familiares, consumos problemáticos, conflictos económicos o situaciones de violencia.

En cuanto a las señales de alerta, indicó que pueden manifestarse a través de cambios de conducta, aislamiento, irritabilidad, sentimientos de inutilidad o actitudes como desprenderse de objetos personales. También advirtió sobre la dificultad que muchas personas tienen para pedir ayuda o expresar lo que les ocurre.

Aguirre puso el foco en el rol del entorno: la importancia de detectar estos signos, acercarse sin juzgar y generar espacios de escucha. “Es clave preguntar y escuchar”, resumió, al tiempo que destacó que muchas veces el simple hecho de poder hablar puede aliviar el sufrimiento.

También remarcó que las crisis son transitorias y que existen alternativas, por lo que resulta fundamental evitar el aislamiento, reducir el consumo de sustancias y fomentar hábitos saludables como la actividad física.

La sucesión de estos cinco casos en pocas horas deja al descubierto una realidad que interpela a toda la sociedad salteña. Más allá de la conmoción inmediata, el desafío sigue siendo fortalecer la prevención, garantizar el acceso a la salud mental y construir redes de contención que permitan acompañar a quienes atraviesan situaciones de profundo sufrimiento antes de que sea demasiado tarde.