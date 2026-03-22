"Adorni tendría que dar un paso al costado”: la dura crítica que proviene de la Coalición Cívica

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “tendría que dar un paso al costado”, luego del viaje a Nueva York junto a su esposa, Bettina Angeletti, y de no haber declarado una casa de lujo a nombre de ella.

En declaraciones televisivas, aseguró que un funcionario del Gobierno Nacional “no puede no tener su declaración jurada actualizada” y que tampoco puede seguir habiendo “confusión entre lo público y lo privado”:

“Yo soy un opositor a La Libertad Avanza (LLA), pero soy un opositor de buena leche y vemos un mecanismo de confusión entre lo público y lo privado. El jefe de Gabinete no puede no tener actualizada su declaración jurada y omitió la casa de su mujer, cuando está obligado por ley, debido a que es su cónyuge, es familiar. Tampoco hubo riesgo kuka cuando subió a su mujer al avión”, señaló en TN.

Los casos de ANDIS y $Libra

Asimismo, recordó las causas en las que están involucrados el presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, como son el caso de las coimas en ANDIS y la criptoestafa $Libra, éste último con una investigación en curso impulsada desde el Congreso de la Nación.

La semana pasada, se formalizó en la Comisión de Investigación que preside Ferraro un pedido de informes y de acceso a la información pública dirigido a Milei por la difusión de la criptomoneda. Además, se elevaron proyectos de interpelación para Karina Milei y Adorni, con el objetivo de que “comparezcan ante la Cámara de Diputados” para brindar “las explicaciones pertinentes”.

Otra de las denuncias, incluye la solicitud de informes sobre viajes al exterior, como vuelos privados a Punta del Este y Nueva York, aparentemente financiados con fondos públicos o por empresas vinculadas al Estado.