Más de 200 inscriptos al taller de Física de la UNSa

La convocatoria al taller "La Física al Alcance de Todos" volvió a mostrar su vigencia: el sábado último, en la jornada de inscripción realizada en la Universidad Nacional de Salta, se superó el cupo previsto y se registraron 213 estudiantes anotados.

"Teníamos cupo para 200 personas. Al final, después de cinco horas de inscripción, hubo 213 inscriptos. Así que lo dejamos con ese número", explicó el profesor Joaquín Arroyo, uno de los responsables del espacio. Con ese límite alcanzado, confirmaron que no habrá una nueva instancia de inscripción.

La propuesta, destinada a estudiantes de nivel secundario, mantiene el espíritu del recordado profesor Daniel Córdoba y comenzará el sábado 11 de abril a las 9.30, tanto para el nivel Fundamentos como para el nivel Olimpiadas. En este último caso, más adelante también se sumará un turno por la tarde.

El equipo docente estará integrado por dos profesores por nivel: Arroyo y Martín Aramayo en Fundamentos, y Sebastián Arroyo junto a Pablo Domenichini en Olimpiadas, además de ayudantes que acompañan el dictado. "Son alumnos de la carrera que nos están dando una mano y que también han pasado por el taller y otros que quizás no van a estar en el día a día pero forman parte del equipo", destacó.

Más allá del interés académico, Arroyo remarcó la diversidad de motivaciones que acercan a los jóvenes. "Hay muchos a los que les gusta la física, los fenómenos o la resolución de problemas, pero también hay chicos que llegan porque los padres vieron los resultados del taller o porque vienen sus amigos", señaló.

En ese sentido, subrayó un aspecto que considera central: "Por ahí la física no es el objetivo principal, pero encuentran un grupo en el que están cómodos. Esa es la palabra clave: se sienten cómodos".

Según explicó, ese clima es el que sostiene la permanencia y el interés a lo largo del cursado. También hay quienes se orientan a la competencia: "Muchos vienen por las olimpiadas y porque saben que participar y obtener 'papelitos', como decía el profe Córdoba, siempre abulta el currículum", agregó.

Legado educativo y social

La Asociación Civil Ciencia al Alcance de Todos (ACDC) nació en 2020, tras la muerte del profesor Daniel Córdoba, a partir de un grupo de exalumnos del Taller Física al Alcance de Todos de la UNSa. La entidad busca sostener su legado educativo y social, promoviendo el acceso al conocimiento científico, las vocaciones en jóvenes y el pensamiento crítico basado en evidencia. Articula a exalumnos, docentes e instituciones para sostener y proyectar el taller que lleva más de 30 años.