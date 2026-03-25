Denuncian a Flavia Royón por supuestos vínculos con una minera: la senadora lo negó y desafió a que presenten pruebas

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En medio del debate por la modificación de la Ley de Glaciares, un nuevo cruce político y judicial puso el foco sobre la senadora nacional por Salta, Flavia Royón.

El abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, denunció públicamente que la legisladora “asesora” a la empresa minera Río Tinto y anticipó que presentará una denuncia penal en su contra.

Según expresó durante su exposición en una audiencia pública en el Congreso, la acusación estará basada en una presunta incompatibilidad en la función pública y en la necesidad de que se investigue un posible cohecho.

Las declaraciones se dieron en el marco de una jornada atravesada por fuertes críticas al proceso de discusión de la Ley de Glaciares, que Viale calificó como “la audiencia pública más loca del mundo”.

El letrado cuestionó el mecanismo de participación y aseguró que una gran cantidad de inscriptos no pudo intervenir, lo que, según sostuvo, afecta la calidad democrática del debate.

En ese contexto, también apuntó contra distintos actores vinculados a la actividad minera, mencionando a empresas como Vicuña, Glencore, Barrick Gold y Río Tinto como posibles beneficiarias de los cambios en la normativa.

La denuncia contra Royón

Fue allí cuando dirigió sus acusaciones contra Royón, al señalar que tendría vínculos con el sector y que contaría con una consultora que asesora a la firma Río Tinto.

Además, confirmó que avanzará con una presentación judicial en las próximas horas para que se investiguen los hechos.

Tras las declaraciones, la senadora salteña salió a responder y rechazó de manera categórica las acusaciones.

La respuesta de la senadora salteña

A través de un comunicado, Royón aseguró que no mantiene ningún vínculo con la empresa mencionada y que las afirmaciones realizadas “carecen de sustento probatorio”.

En ese sentido, detalló que el 10 de diciembre de 2025 formalizó su renuncia al directorio de Zelandez Holding Limited, desvinculándose de toda actividad privada antes de asumir su rol legislativo.

La legisladora remarcó que esa información es pública y verificable, y que forma parte de su declaración formal al momento de asumir.

En relación a la denuncia anunciada, Royón sostuvo que confía plenamente en la Justicia y aseguró que no teme a ninguna investigación.

“Si el doctor Viale cuenta con pruebas, que las presente”, expresó.

Por último, la senadora consideró que el debate sobre la Ley de Glaciares debe darse con seriedad y con argumentos técnicos, y se mostró dispuesta a sostener esa discusión con transparencia.

El cruce se produce en un contexto de alta tensión política y ambiental, donde la actividad minera y la protección de los recursos naturales vuelven a estar en el centro de la agenda.