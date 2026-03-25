Detienen en Croacia a un hombre imputado por abuso sexual en Salta

Un hombre de 32 años, imputado por múltiples delitos contra la integridad sexual en la provincia de Salta, fue detenido en Croacia tras permanecer prófugo durante varios años. Sobre el acusado pesaba una orden de captura nacional e internacional vigente desde 2020.

La detención se concretó en la ciudad de Lovran y, tras ser notificado el fiscal interviniente, se activó el proceso de extradición hacia la Argentina. Según lo previsto, el acusado será trasladado en los próximos días a la Ciudad de Buenos Aires y luego a Salta, donde continuará la causa judicial.

Varios delitos de abuso sexual

El requerimiento fue impulsado por el fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Esteban Martearena, en el marco de una investigación iniciada en noviembre de 2020.

De acuerdo a la imputación provisoria, el hombre está acusado de facilitación de material pornográfico agravado por la edad de la víctima; abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda; abuso sexual simple agravado por la guarda; y exhibiciones obscenas agravadas. Todos los delitos se habrían cometido en concurso real.

Lo denunció su prima

La causa se originó a partir de la denuncia de una joven de 18 años, quien manifestó que su primo habría vulnerado su integridad sexual desde que ella tenía nueve años. Según su testimonio, el primer hecho ocurrió en la vivienda de su abuela, donde el acusado le habría exhibido material de contenido sexual antes de abusar de ella. La denunciante también relató otros episodios ocurridos cuando tenía 16 años.

Tras las primeras tareas investigativas, la UDIS solicitó la detención del sospechoso. Sin embargo, al no poder ubicarlo, se dispuso su captura a nivel nacional e internacional, lo que finalmente permitió su localización en Europa.

Con la detención ya concretada, la causa entra ahora en una etapa clave: la extradición del acusado para que enfrente el proceso judicial en territorio salte