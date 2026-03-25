Emilia Mernes rompió el silencio en medio del escándalo con Tini: "Ni yo ni ninguna tenemos por qué tolerar este nivel de odio"

Después de varios días de silencio y en medio de una creciente polémica en redes sociales, Emilia Mernes decidió hablar. Lo hizo a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde apuntó directamente contra las versiones que circularon en los últimos días y el nivel de agresión que, según expresó, se generó en torno a su figura.

“Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, escribió la artista en el inicio de su mensaje.

La publicación llega en medio del conflicto mediático que la involucra con Tini Stoessel y María Becerra, tras una serie de gestos en redes sociales que despertaron todo tipo de especulaciones sobre un posible quiebre en la relación entre las artistas.

En ese contexto, Emilia explicó que en un primer momento eligió no responder. “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”, señaló.

Uno de los pasajes más contundentes del descargo fue cuando se refirió al nivel de violencia que percibe en redes sociales. “Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”, expresó.

La frase se volvió rápidamente viral y marcó el eje de su postura frente a la polémica, en un escenario donde las críticas, los rumores y las versiones no confirmadas se multiplicaron en las últimas horas.

En su mensaje, la cantante también hizo referencia a los vínculos personales. “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas”, explicó.

Además, dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo. “Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”, agregó.

Hacia el final del texto, Emilia hizo un pedido directo a quienes difunden contenido en redes. “Por favor les quiero pedir que paren. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano”, sostuvo.

En esa misma línea, reconoció el impacto personal de la situación. “Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta”, cerró.

El conflicto que motivó el descargo se originó días atrás, cuando usuarios detectaron que Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo dejaron de seguir a Emilia en redes sociales, lo que fue interpretado como una señal de ruptura.

A partir de ese momento comenzaron a circular distintas versiones sobre el motivo del distanciamiento, incluyendo supuestos conflictos personales, laborales e incluso chats filtrados, aunque ninguno de estos puntos fue confirmado oficialmente por las protagonistas.

La situación escaló rápidamente y tuvo repercusiones fuera del ámbito digital. Incluso, en un reciente show, Emilia fue abucheada por parte del público, lo que reflejó el nivel de exposición y tensión que alcanzó la polémica.

Hasta la publicación de este mensaje, ninguna de las otras artistas involucradas había realizado declaraciones públicas sobre el tema, por lo que el descargo de Emilia se convirtió en la primera respuesta directa dentro del conflicto.

Con este mensaje, la cantante buscó marcar un límite frente a las versiones que circulan y poner el foco en el impacto que tienen las redes sociales cuando se difunden acusaciones sin confirmar.