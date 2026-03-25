VIDEO. Ricky Martin relanza “Vuelve” junto a Tini y Los Ángeles Azules: cuándo se estrena la nueva versión

En una apuesta por combinar nostalgia con sonidos actuales, Ricky Martin anunció el lanzamiento de una nueva versión de su emblemática canción “Vuelve”, originalmente editada en 1998. Esta vez, el tema contará con la participación de Tini Stoessel y Los Ángeles Azules, quienes aportarán un giro musical hacia la cumbia.

El estreno está previsto para el jueves 26 de marzo, cuando la canción estará disponible en plataformas digitales junto a su videoclip oficial. La nueva versión conserva la esencia melódica de la balada original, pero suma arreglos más festivos y bailables, en línea con el estilo característico del grupo mexicano.

La colaboración forma parte de una etapa en la que Ricky Martin busca revisitar algunos de sus mayores éxitos, adaptándolos a los sonidos contemporáneos y acercándolos a nuevas audiencias. En este caso, la inclusión de Tini Stoessel apunta también a reforzar el vínculo con el público más joven, mientras que Los Ángeles Azules aportan su sello distintivo dentro del género tropical.

En el adelanto difundido en redes sociales, se puede ver una estética colorida y una puesta en escena que remite al clima festivo de la cumbia, anticipando una reinterpretación que se aleja de la melancolía original para convertirse en una propuesta más rítmica.

De esta manera, “Vuelve” inicia una nueva etapa, con una versión que promete instalarse tanto entre los seguidores históricos del artista como en las nuevas generaciones.