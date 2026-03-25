"Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos": Duki defendió a Emilia Mernes en medio de la polémica con Tini

En medio del conflicto mediático que la involucra a Emilia Mernes y Tini Stoessel, tras una serie de gestos en redes sociales que despertaron especulaciones sobre un quiebre en la relación entre las artistas, Duki salió en defensa de su pareja y decidió marcar la cancha.

Luego de que el nombre de Emilia Mernes se viera envuelto en tensiones y debates tras los recientes movimientos de Tini Stoessel (y María Becerra), el rapero utilizó su cuenta de Instagram para blindar a su compañera con un mensaje cargado de sentimiento y lealtad.

Sin mencionar directamente los conflictos, pero con una claridad meridiana sobre el destinatario de sus palabras, Mauro Lombardo -nombre real del artista- destacó el valor humano de Emilia por encima de su faceta profesional.

"Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero", escribió Duki en sus historias, acompañando el texto con una foto de ambos en Japón.

"Que todos hablen sin saber"

El fragmento más filoso de su descargo apuntó directamente a las críticas y rumores que circularon en los últimos días. El intérprete de "Givenchy" fue tajante al despegarse del ruido mediático: "Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado".

Con este gesto, Duki no solo busca dar por finalizada la controversia que intentó enemistar a las dos divas del pop argentino, sino que reafirma que el vínculo que mantienen está por encima de cualquier "pelea" impuesta por la opinión pública.

Para cerrar, el artista dejó una reflexión dirigida a quienes los cuestionan: "Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado".