VIDEO. Estos fueron los anuncios de Manuel Adorni en su última conferencia de prensa

El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles una serie de proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación. Durante una conferencia de prensa, detalló los principales ejes de las iniciativas, que abarcan áreas como defensa, propiedad privada, ambiente, políticas sociales y seguridad.

Más allá de expresarse sobre la polémica por sus viajes a Nueva York y Punta del Este en el avión presidencial, Adorni adelantó algunos puntos en los que el Gobierno pondrá foco los próximos meses.

Fondos para defensa y rol de las Fuerzas Armadas

Uno de los puntos centrales es la asignación de recursos para el sistema de defensa. Según explicó, “el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional".

En ese marco, sostuvo que “desde el retorno de la democracia en adelante fue política de Estado desfinanciar el instrumento militar” y consideró que el resultado actual es el de “Fuerzas Armadas mal pagas e insuficientemente equipadas”, lo que definió como una situación “inaceptable”.

Además, planteó que “es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo” y afirmó que el Gobierno buscará “reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene”.

Reformas para fortalecer la propiedad privada

Otro eje del paquete legislativo estará enfocado en cambios vinculados a la propiedad privada. Adorni indicó que enviarán una ley de expropiaciones que “limite los casos en los que se aplique el concepto de utilidad pública” y que contemple mayores indemnizaciones.

También adelantó modificaciones en la legislación vigente sobre incendios rurales: “Vamos a volver al marco de siempre: el marco de sentido común que protege el ambiente sin destruir la propiedad privada”.

En la misma línea, anunció que se impulsará una reforma en la Ley de Tierras Rurales “para levantar las restricciones de venta a extranjeros”, argumentando que eso podría favorecer inversiones.

Por otro lado, se propondrá una ley de desalojos que permita procesos más rápidos. “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los ‘okupas’, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos (…) en menos de 5 días”, señaló.

Cambios en ambiente, discapacidad y educación

En materia ambiental, el funcionario afirmó que el Gobierno “terminará de promulgar la modificación” de la Ley de Glaciares. Según explicó, el objetivo es que las provincias tengan mayor participación en la regulación de la actividad minera, “sin por eso dejar de proteger en lo más mínimo a los glaciares”.

También anticipó modificaciones en las leyes de discapacidad y educación superior. En ese punto, sostuvo que el esquema actual implica “repartir plata que no hay” y consideró necesario revisar los criterios de asignación de recursos.

Endurecimiento de penas y reforma del Código Penal

Finalmente, Adorni confirmó que el Gobierno avanzará con cambios en el Código Penal. “Comenzaremos a trabajar con el Congreso (…) el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales”, indicó.

Entre los delitos que se incluirían mencionó los vinculados a “estafas piramidales, trapitos, viudas negras, salideras y entraderas, motochorros, armas en las cárceles, daño animal”, entre otros.