Qué se sabe del siniestro fatal en la ruta 60 donde murieron Franco Brunetti y Emilio Mirse

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Las primeras reconstrucciones indican que el siniestro vial en el que murieron el empresario Franco Brunetti y el ingeniero agrónomo Emilio Mirse se habría producido tras un despiste seguido de vuelco, sin intervención de terceros.

De acuerdo a los datos preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 21.30 sobre la ruta provincial 60, a la altura de la localidad de Rivera. Por causas que aún se investigan, la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban ambos habría perdido el control, se habría salido de la calzada y terminó volcando.

Como consecuencia del impacto, Mirse habría salido despedido del vehículo y murió en el acto en el lugar del siniestro.

SINIESTRO FATAL. Murieron Franco Brunetti y Emilio Mirse en la ruta 60, Buenos Aires.

Brunetti, en tanto, habría quedado atrapado dentro del habitáculo, lo que obligó la intervención de equipos de emergencia para poder rescatarlo.

El empresario fue trasladado de urgencia al hospital municipal de Rivera, donde falleció horas más tarde como consecuencia de los golpes sufridos. Según trascendió, presentaba una hemorragia interna y la posible rotura de órganos producto de la violencia del impacto.

SINIESTRO FATAL. Murieron Franco Brunetti y Emilio Mirse en la ruta 60, Buenos Aires.

En principio, las primeras pericias descartan la participación de otros vehículos, aunque la mecánica del hecho continúa bajo investigación.

Las imágenes del siniestro muestran la violencia del vuelco y el estado en el que quedó la camioneta, que terminó completamente dañada a un costado de la ruta.