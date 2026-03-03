VIDEO. Fuertes vientos sacuden al Valle de Lerma: árboles caídos y municipios sin luz

inicia sesión o regístrate.
El Servicio Meteorológico anunció esta mañana una alerta naranja para la tarde de este martes en diversas zonas de la provincia. Videos e imágenes llegaron a la redacción de El Tribuno y las mismas muestran la fuerza con la que los vientos se están manifestando, en algunas zonas de la ciudad ya comenzó a llover. Habrían al menos tres familias afectadas en Rosario de la Frontera.
Sobre la ruta 22, que une La Merced con San Agustín, el viento derribó alrededor de ocho postes del cableado por lo que gran parte de Cerrillos y La Merced quedaron sin luz. En Rosario de Lerma y Campo Quijano también se registran cortes.
Vecinos de la zona fueron quienes se unieron para despejar el tramo y permitir la circulación vehicular, personal de la Policía Vial controla el tránsito.
De acuerdo a lo demarcado en el mapa del SMN, las zonas más afectadas están en el Valle de Lerma y también otras localidades como Cafayate, Güemes, Metán y La Candelaria, pero ya con alerta amarilla.
En municipios como Capital, El Tala, Rosario de Lerma, Campo Quijano y Campo Santo se registraron cortes de luz; mientras que en La Viña, La Merced, también Campo Santo se suma caída de postes y árboles. Por último en Rosario de La Frontera se supervisan la necesidades de al menos tres familias afectadas.