17°
3 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Salta

VIDEO. Fuertes vientos sacuden al Valle de Lerma: árboles caídos y municipios sin luz

En la tarde de este martes rige una alerta naranja por tormentas y vientos fuertes que comenzaron a sentirse en la Capital y alrededores. Videos e imágenes llegaron a la redacción de este medio y muestran la situación que atraviesan los vecinos.
Martes, 03 de marzo de 2026 14:22
Foto: Lucas Tolaba
El Servicio Meteorológico anunció esta mañana una alerta naranja para la tarde de este martes en diversas zonas de la provincia. Videos e imágenes llegaron a la redacción de El Tribuno y las mismas muestran la fuerza con la que los vientos se están manifestando, en algunas zonas de la ciudad ya comenzó a llover. Habrían al menos tres familias afectadas en Rosario de la Frontera.

Foto: Lucas Tolaba

Sobre la ruta 22, que une La Merced con San Agustín, el viento derribó alrededor de ocho postes del cableado por lo que gran parte de Cerrillos y La Merced quedaron sin luz. En Rosario de Lerma y Campo Quijano también se registran cortes.

Foto: Lucas Tolaba

Vecinos de la zona fueron quienes se unieron para despejar el tramo y permitir la circulación vehicular, personal de la Policía Vial controla el tránsito.

Foto: Lucas Tolaba

De acuerdo a lo demarcado en el mapa del SMN, las zonas más afectadas están en el Valle de Lerma y también otras localidades como Cafayate, Güemes, Metán y La Candelaria, pero ya con alerta amarilla.

En municipios como Capital, El Tala, Rosario de Lerma, Campo Quijano y Campo Santo se registraron cortes de luz; mientras que en La Viña, La Merced, también Campo Santo se suma caída de postes y árboles. Por último en Rosario de La Frontera se supervisan la necesidades de al menos tres familias afectadas.

 

