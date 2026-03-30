Adorni no logra frenar las críticas y el Gobierno lo respalda

La diputada nacional Marcela Pagano apuntó hoy de manera directa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien acusó de haber utilizado su paso por el Gobierno como una vía de "ascenso social".

En ese contexto, fuentes del Gobierno aseguraron que interpretan las críticas como parte de una "operación" política contra Adorni y remarcaron que, por el momento, el funcionario mantiene el respaldo del oficialismo.

Además, sostuvo que dentro del oficialismo existen dirigentes que "usan el poder para hacer negocios", en un contexto que definió como marcado por internas personales, falta de debate y deterioro del nivel parlamentario.

"Hay personas que utilizaron al Estado para un ascenso social como Adorni", afirmó la legisladora, al trazar un diagnóstico sobre el funcionamiento interno del espacio gobernante.

En la misma línea, agregó que algunos sectores "utilizan su lugar de poder en el Ejecutivo o en la función pública para incrementar su situación económica", y sostuvo que ese comportamiento convive con otros dirigentes que "no roban pero miran para otro lado".

"Los diputados y senadores no tienen autonomía"

La diputada señaló además que el oficialismo opera con una lógica verticalista que limita la autonomía legislativa. "Los diputados y senadores no tienen autonomía ninguna. Son una escribanía del Poder Ejecutivo", afirmó, y describió un sistema de filtros para la presentación de proyectos que, según dijo, depende de la aprobación previa de funcionarios designados como enlaces parlamentarios.

"Todo lo que veníamos a combatir: militamos la independencia de poderes y hacemos lo contrario", agregó.

Pagano también cuestionó el clima interno del Congreso y denunció una degradación del debate político.

"La capacidad de pensamiento crítico y la capacidad de lectura está muy degradada en los propios funcionarios públicos", sostuvo, al tiempo que señaló que muchas discusiones parlamentarias quedan desplazadas por conflictos personales.

"Se exhiben internas que nada tienen que ver con la labor legislativa", indicó.

En ese marco, describió un ambiente atravesado por rivalidades y disputas mediáticas.

"Hay más internas que funcionarios. No son un equipo que se quiere entre sí", afirmó, y sostuvo que en algunos casos el protagonismo se disputa por exposición pública antes que por iniciativas legislativas.

La legisladora también cuestionó la ausencia de políticas de Estado y denunció la existencia de un "gabinete paralelo". Según explicó, tras la asunción presidencial de Javier Milei se produjo un desplazamiento de los equipos técnicos originales".

Qué investiga la justicia sobre Adorni

La Justicia avanzó con medidas de prueba sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, cohecho y tráfico de influencias.

El eje de la investigación es determinar si existe una diferencia entre los ingresos declarados por el funcionario, su patrimonio y el nivel de gastos que se le atribuye. En esta etapa, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó medidas para reconstruir su situación patrimonial, sin que exista por ahora una imputación formal.

Según su declaración jurada de 2024, Adorni informó dos propiedades: un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata. Sin embargo, diputados opositores denunciaron que habría al menos otros dos inmuebles no declarados, lo que constituye uno de los puntos centrales bajo análisis.

La esposa

El caso sumó visibilidad por hechos recientes, como el viaje de su esposa en el avión presidencial y la difusión de un traslado familiar en un avión privado que, según versiones periodísticas, habría sido financiado por un empresario vinculado al funcionario. Estos elementos son observados en el marco del análisis, aunque no forman parte de una imputación.

Adorni rechazó las acusaciones, defendió el origen de su patrimonio y sostuvo que todo está declarado. En paralelo, el Gobierno respaldó al funcionario y atribuyó las críticas a una "operación".

La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y se encuentra en una fase preliminar, centrada en reunir información para determinar si existen irregularidades. En ese proceso, la clave será establecer si las inconsistencias señaladas tienen respaldo documental o si pueden ser justificadas por el funcionario.