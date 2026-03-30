"Teté" Quiroz explicó los motivos por los cuales se fue de Gimnasia y Tiro tras la derrota ante Central Norte

El entrenador Fernando “Teté” Quiroz confirmó su salida de Gimnasia y Tiro tras la derrota en el clásico salteño ante Central Norte por la fecha 7 de la Primera Nacional y explicó que su decisión responde a un desgaste personal que le impide continuar al frente del equipo. Ahora el millonario afrontaría el choque ante San Martín de San Juan con una dupla interina: Adrián Cuadrado y Sergio Plaza, el viernes próximo a las 22.

En declaraciones al medio salteño Equipo 10, el exjugador de Racing fue claro sobre los motivos de su alejamiento: “Hoy no estoy con esa energía positiva de seguir estando en un lugar exigente como entrenador”, expresó.

"Es un problema de energía"

Quiroz señaló que la decisión no está vinculada a una nueva oportunidad laboral, sino a una necesidad personal de parar. “Es una cuestión mía de no tener ganas y no estar en plenitud de ofrecer mis servicios a los dirigentes y a los jugadores. Es un problema de energía. Necesito descansar. No hay ninguna oferta de otro club. Más adelante volveremos al ruedo. No tengo interés en dirigir por el momento”, afirmó.

Si bien mencionó una situación familiar, aclaró que no fue el factor determinante en su salida. “Mi vieja hace rato viene arrastrando un problema, pero no es por eso”, explicó.

El técnico también remarcó que se trata de una decisión firme y meditada. “Soy un tipo grande y tengo las cosas bastante claras. Cuando tomo una decisión, no hay vuelta”, sostuvo.

Finalmente, destacó la postura de la dirigencia del club, que intentó convencerlo de continuar en el cargo. “Los directivos lo entendieron, pero querían que continuemos. Comprendieron que hay cosas que en esta profesión van desgastando y mermando la lucidez de todo técnico”, concluyó.

La salida de Quiroz se da en un momento clave del torneo, tras la caída en el clásico salteño, y abre ahora una nueva etapa para Gimnasia y Tiro en la Primera Nacional.