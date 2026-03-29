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Deportes

Gimnasia y Tiro vs Central Norte, por la Primera Nacional EN VIVO, minuto a minuto: madruga el cuervo con el gol de Julián López

El partido se jugará desde las 17.30 en el estadio David Michel Torino, con arbitraje de Felipe Viola. Será el primer cruce oficial por los puntos entre ambos en una competencia de la AFA. 
Domingo, 29 de marzo de 2026 17:22
¡Otra vez Julián López! El goleador de Central, como en la fecha pasada, marca para el azabache, aunque esta vez en el clásico. Pablo Yapura

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Gimnasia y Tiro y Central Norte ya se enfrentan desde las 17.30 en el estadio David Michel Torino, en el marco de la fecha interzonal de la Primera Nacional, con arbitraje de Felipe Viola y transmisión por LPF Play. Es el primer clásico salteño oficial por los puntos en una competencia organizada por la AFA, lo que le agrega un condimento especial a un duelo que trasciende los tres puntos y pone en juego el orgullo entre dos históricos de la provincia.

El festejo de López en el incio del partido. P. Yapura

El cuervo arrancó mejor y a los 5 minutos del primer tiempo, Julián López marcó el gol del azabache. Al igual que en la fecha pasada, el goleador de Central volvió a gritar, aunque esta vez en el clásico.

 

 

El albo llega tras la derrota ante Nueva Chicago y buscará recuperarse con posibles cambios en el mediocampo, mientras que el cuervo arriba con mayor confianza luego de vencer a All Boys y cortar una racha negativa. Central Norte mantendría un esquema defensivo para apostar al contragolpe, en un partido que promete intensidad y donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

MINUTO A MINUTO GIMNASIA Y TIRO VS CENTRAL NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

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