Gimnasia y Tiro vs Central Norte, por la Primera Nacional EN VIVO, minuto a minuto: madruga el cuervo con el gol de Julián López

Gimnasia y Tiro y Central Norte ya se enfrentan desde las 17.30 en el estadio David Michel Torino, en el marco de la fecha interzonal de la Primera Nacional, con arbitraje de Felipe Viola y transmisión por LPF Play. Es el primer clásico salteño oficial por los puntos en una competencia organizada por la AFA, lo que le agrega un condimento especial a un duelo que trasciende los tres puntos y pone en juego el orgullo entre dos históricos de la provincia.

El festejo de López en el incio del partido. P. Yapura

El cuervo arrancó mejor y a los 5 minutos del primer tiempo, Julián López marcó el gol del azabache. Al igual que en la fecha pasada, el goleador de Central volvió a gritar, aunque esta vez en el clásico.

El albo llega tras la derrota ante Nueva Chicago y buscará recuperarse con posibles cambios en el mediocampo, mientras que el cuervo arriba con mayor confianza luego de vencer a All Boys y cortar una racha negativa. Central Norte mantendría un esquema defensivo para apostar al contragolpe, en un partido que promete intensidad y donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

MINUTO A MINUTO GIMNASIA Y TIRO VS CENTRAL NORTE