Salteños vuelcan y mueren en Santiago del Estero

Dos jóvenes perdieron la vida en una ruta provincial de Santiago del Estero cuando, por causas que se investigan, el vehículo en el que se trasladaban volcó de manera violenta. Ambos ocupantes fallecieron en el acto.

Fuentes policiales informaron que el siniestro vial ocurrió a las 8.20 de ayer. Se estableció que el vehículo involucrado era una camioneta Toyota de cabina simple, dominio AF 808 ZK, en la que circulaban dos hombres mayores de edad, quienes murieron en el lugar.

El conductor fue identificado como Miranda César Castillo, residente en el barrio Alto Verde de Salvador Mazza, Salta, mientras que su acompañante fue identificado como Omar Ceballos, con domicilio en Tartagal.

En el lugar intervino el médico de Policía, quien certificó que ambos fallecieron a causa de graves traumatismos craneanos, además de otras lesiones de consideración.

Personal policial realizó tareas de documentación del hecho, incluyendo tomas fotográficas y planimetrías. También se procedió al secuestro de dinero en efectivo: 409.100 pesos argentinos (37 billetes de 10.000 pesos, 1 de 20.000, 16 de 1.000, 2 de 500 y 1 de 100), 310 bolivianos distribuidos en tres billetes y 361 billetes de 100 dólares, lo que equivale a 36.100 dólares. Además, se secuestró un teléfono celular marca Redmi.

Dinero incautado

El dinero fue incautado por personal de Criminalística, que realizó el conteo en presencia de efectivos policiales y testigos, entre ellos Tolosa Pacífico Aridiles y Juan Carlos Vega, ambos residentes en la localidad de Gatica.

Por su parte, personal de Bomberos procedió al levantamiento de los cuerpos para su traslado a la Morgue Judicial.

La fiscal de turno dispuso la confección del acta de constatación, la realización de tomas fotográficas, la intervención de Criminalística para el conteo del dinero en presencia de testigos, la identificación de los ocupantes del rodado y la toma de testimonios a posibles testigos que puedan aportar datos para esclarecer lo sucedido. Según se informó, los fallecidos serían empleados de la empresa El Arca de Acacia SRL y, al parecer, se encontraban trabajando en la compra de granos al momento del siniestro.