El Registro Civil de Salta dice que no tuvo intervención en la polémica boda

El Tribuno consultó al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Salta sobre el caso. El organismo respondió de manera contundente, además de explicar cómo se realizan estos trámites cuando no se llevan a cabo en la jurisdicción.

La subsecretaria María Fernanda Ubiergo fue clara al ser consultada: "La persona no es nuestra, la que celebró la ceremonia no es una persona que pertenezca al Registro Civil de Salta. Los libros no son nuestros, según lo que nosotros veíamos en la filmación".

Y detalló: "Ya de todos modos, por las dudas, corroboramos en todas las oficinas. Y no, este matrimonio debe haber sido asentado en libros de provincia de Buenos Aires, o de CABA. Los dos contrayentes tienen domicilio: uno en CABA y una en provincia de Buenos Aires".

Ubiergo descartó de plano cualquier vínculo del organismo con la boda y enfatizó que no existió gestión previa en la provincia: "Así que no tenemos nada que ver ni por competencia, ni por domicilio, ni ninguno de los empleados nuestros intervino".

Aclaró que la pareja tampoco se acercó a las oficinas. "Desde el Registro de la provincia de Salta no tuvimos ninguna intervención", dijo.

Incluso señaló que dentro del organismo se revisó la situación ante la repercusión pública: "Nosotros también investigamos y gracias a Dios está todo en orden", expresó.

Procedimientos estrictos para evitar irregularidades

La subsecretaria explicó que existen procedimientos estrictos para evitar irregularidades. "Tenemos manuales de procedimientos que acabamos también de hacerles revisión y reajustes, o sea que todos los procedimientos de los actos administrativos y todos los procesos que se hacen en el registro de la provincia están actualizados y tienen nuestro control permanente", indicó.

Además, detalló un punto clave: "Hay que diferenciar dos cosas. Una es toda la documentación que debe presentar: los contrayentes tienen que firmar una declaración jurada ya manifestando su voluntad de casamiento para el turno".

En ese sentido, recordó situaciones que llevaron a reforzar controles: "Nos pasó que llegó el día del matrimonio y uno de los contrayentes nos dijo, 'ah, no, yo venía a hacer unión convivencial, yo no sabía que venía a casarme Entonces, a partir de ese momento ya sabemos que tienen que firmar una declaración jurada manifestando su voluntad de matrimonio para solicitar turno'".

Agregó que se coteja mucho la documentación cuando los contrayentes solicitan servicios como concurrir al lugar de celebracion.

"Si bien nosotros tenemos esa flexibilidad porque tenemos los libros volantes, lo más raro que hemos hecho ha sido ir al cerro San Bernardo, ir a una cancha, pero eran lugares habilitados. En general, son hoteles, salones de fiestas, bodegas cuando es en Cafayate pero no esto de ser una reserva natural que está prohibido o requería una habilitación".

Y aclaró: "De todos modos, una cosa es la ceremonia y otra muy diferente es toda la organización de la fiesta, la logística y la infraestructura pero nosotros no intervenimos. En general, son lugares tradicionales que ya se encuentran habilitados donde nosotros concurrimos habitualmente".

Un evento "fuera de lo normal" y con el foco en la logística

Consultada sobre cómo pudo haberse concretado el casamiento: si la pareja trajo a alguien de un registro de Buenos Aires para casarlos en la Quebrada de Las Conchas o si viajaron con todo el trámite concretado desde allá, la subsecretaria respondió que "esas son las opciones, porque el libro no tenía aspecto de ser un libro de aquí. Esos son unos libros que se estilan mucho en Buenos Aires", explicó.

En ese sentido, detalló una práctica frecuente en ese distrito: "La ceremonia real la hacen en la oficina, firman ahí solamente los contrayentes con los testigos y después van a hacer la fiesta y firman, es un simulacro de firma ya directamente con una fotocopia del acta, como si fuera un libro", explicó.

Traslado de papeles

Además, consideró poco probable que se haya trasladado documentación oficial entre provincias: "Es muy difícil que cualquier oficial público de un Registro Civil permita sacar los libros y llevarlos a otras jurisdicciones, traer los libros al norte es muy difícil. Es más probable que hayan pasado por una oficina".

También, sobre la normativa vigente, la subsecretaria explicó que la jurisdicción del matrimonio está directamente vinculada al domicilio de los contrayentes: "Para que un matrimonio sea celebrado en determinada provincia, tiene que tener, por lo menos uno de los contrayentes domicilio en esa provincia".

Y ejemplificó: "En Tartagal, por ejemplo, al menos uno de los contrayentes tiene que tener domicilio allí, porque ese matrimonio va a ser asentado en los libros de Tartagal".

En ese sentido, remarcó que se trata de un requisito clave: "Es un requisito imperioso para la celebración del matrimonio, porque es lo que determina la jurisdicción donde se va a realizar el trámite".

En ese marco, la funcionaria aclaró cuál es el eje del cuestionamiento: "Acá lo que está cuestionado no es tanto el tema de la ceremonia, sino el tema del lugar y toda la logística para montar la fiesta, muy fuera de lo común, obviamente, que es lo más excéntrico, en un lugar donde no hay ni siquiera electricidad".

Consultada sobre antecedentes de casos similares, fue tajante: "No. Acá son mucho más tranquilos los matrimonios. La idiosincrasia salteña también es mucho más tranquila. Nos sorprendió a todos esta mega fiesta".

Consultada sobre el lugar elegido, una reserva natural, y la posibilidad de irregularidades, la subsecretaria fue cauta: "Yo la verdad que no tengo competencia para opinar sobre esto, hay autoridades que son las que tienen la competencia específica, como para saber exactamente cómo fueron los hechos de manera previa".

En ese marco, puso el foco en el rol del organismo: "Nosotros sí tenemos que velar por la legalidad de todos los procedimientos dentro del registro civil, tanto en Salta Capital como en todas las oficinas del interior".

Y detalló el alcance del sistema: "Tenemos 104 oficinas en todo el interior y estamos permanentemente atentos y en todo momento que podemos a las inspecciones para revisar los libros, la regularidad y los procedimientos de la toma de los trámites".

Finalmente, cerró con un mensaje: "Nosotros somos flexibles al sueño de los contrayentes. Es decir, nosotros si nos acercamos, tenemos los libros volantes pero es fundamental que tengamos el cuidado de que los lugares estén habilitados para poder acompañarlos y poder celebrar ahí las ceremonias".