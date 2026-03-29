Comienzan a notificar las primeras fotomultas

En la jornada del viernes 27, la jueza de Falta de la ciudad de Gral. Güemes, Carina Barrionuevo, dio a conocer la recepción vía web, del total de fotomultas que fueron labradas durante la primera semana de actividad del nuevo sistema de cámaras, instaladas en tres puntos de la ciudad.

De acuerdo a lo informado, en total 200 infractores serán notificados, por haber cruzado en rojo algunos de los semáforos que cuentan con cámaras, como los instalados sobre ruta nacional 34 en cercanías al Hospital Joaquín Castellanos; frente a la terminal de colectivos en el cruce entre las rutas 34 y 12, o sobre ruta provincial 11, a la altura del ingreso al barrio 25 de Mayo. "Es una cantidad bastante elevada de infracciones, teniendo en cuenta que se realizaron campañas, informando sobre el inicio de las actividades de este sistema de fotomultas" manifestó Barrionuevo.

La empresa a cargo del sistema de las fotomultas, deberá informar a los conductores en el lapso de tres días, sobre la infracción cometida, quienes tendrán un tiempo de 30 días para abonar el pago voluntario con un descuento del 50%, o llegarse hasta el Tribunal de Faltas para apelar la emisión de la multa. "Tengo toda esta información porque es muy posible que algunos de los notificados, se acerquen a dar su descargo sobre la falta cometida, si consideran que la sanción fue injusta algo que deberán demostrar, pero seguramente será en un porcentaje menor" explicó la funcionaria.

Pasar un semáforo en rojo se considera una falta grave, debido a que pone en riesgo, no solo su integridad física, sino también la de aquellos conductores que cruzan con luz verde, o personas que lo hacen en forma peatonal. El monto de las multas, el cual se fija en base al precio del litro de nafta, hoy asciende a unos $200.000 con el descuento del 50% si se abona antes de los 30 días. Superado el plazo el monto se duplica. "En este juzgado no se realizan cobros de multas, lo deben hacer por medio de las redes de cobranza extra bancarias. Lo que se busca con esta medida de control, es mantener un tránsito más seguro" explicó.

La mayoría de las infracciones son cometidas por conductores de motos, quienes acostumbran a pasar en rojo, si perciben que desde la otra dirección no viene ningún automóvil. También se pudo notar que un elevado porcentaje de motos no cuenta con la correspondiente patente, lo cual dificulta la identificación del propietario. Por esta razón desde la dirección de Tránsito, se pondrá mucho énfasis en el control de la portación de patentes.

"Algunas de las excusas más comunes es que la patente está en trámite, o que la concesionaria demora la entrega. Hay muchas cosas por corregir, por lo que estamos trabajando en forma coordinada con otras áreas. No buscamos recaudar, sino corregir el comportamiento al volante de los conductores" finalizó la funcionaria.

Las multas realizadas sobre ruta nacional 34, corresponden en mayor porcentaje a conductores foráneos, procedentes de otras localidades que cruzan ocasionalmente por la ciudad, infractores que también serán notificados por haber cruzado semáforos en rojo.