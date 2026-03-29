Salta latió al ritmo del running: más de 4000 personas participaron de la maratón New Balance

La Medio Maratón New Balance Salta bajó el telón este domingo tras una jornada que transformó la ciudad en un gran circuito deportivo. Con una convocatoria de más de 4.000 corredores, la competencia volvió a consolidarse como uno de los eventos de running más importantes del norte argentino.

Desde temprano, la capital salteña se vio atravesada por atletas locales, nacionales e internacionales que participaron en las dos distancias: 21 kilómetros y 10 kilómetros, en un recorrido que conectó algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Uno de los momentos más esperados fue la definición de los 21k, donde se impusieron los principales nombres de la jornada. En la categoría masculina, el jujeño Miguel Mazza se quedó con el primer puesto, seguido por Ezequiel Chavarría y Félix Sánchez, que completaron el podio.

En la categoría femenina, la victoria fue para Nadir Vilca, de Santa María (Catamarca). El segundo lugar quedó en manos de la salteña Mirta Villarreal, mientras que Lorena Lizárraga se ubicó en el tercer puesto.

La jornada también tuvo su momento de definición en los 10 kilómetros, una de las distancias más convocantes del evento, que reunió a corredores de distintos puntos del país en un circuito rápido y exigente.

El intendente Emiliano Durand, participó de todas las ediciones del evento

En la categoría masculina, el primer lugar fue para Bruno Álvarez, representante de Chubut, quien logró imponer su ritmo en los tramos decisivos. Detrás se ubicó el salteño Esteban Angulo, que tuvo una destacada actuación ante el público local, mientras que Laureano Rosas completó el podio.

Entre las mujeres, la victoria quedó en manos de Lucía Juárez, de San Luis, tras una sólida performance. El segundo puesto fue para Maira Díaz, de Santiago del Estero, y el tercer lugar lo ocupó la salteña Delfina Álvarez, que también se metió entre las protagonistas.

El circuito, que mantuvo el trazado del año pasado, permitió a los corredores atravesar sitios icónicos como el monumento 20 de Febrero, el parque 12 de Octubre, la Catedral Basílica, el Cabildo Histórico y el monumento al General Güemes, entre otros puntos de referencia.

Además del plano competitivo, la jornada incluyó sorteos y propuestas especiales, con premios que incluyeron la posibilidad de participar en maratones internacionales como Nueva York y Buenos Aires.

Con una organización consolidada y una convocatoria masiva, la Media Maratón New Balance volvió a dejar su marca en Salta, combinando deporte, turismo y una fuerte participación de la comunidad runner.