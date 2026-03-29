El certificado escolar vuelve al CCM: más de 38 mil atenciones y una nueva etapa para completar el trámite

Con el inicio del ciclo lectivo ya en marcha, uno de los trámites clave para miles de familias vuelve a ocupar un lugar central en la agenda cotidiana: la completación del certificado escolar. En ese contexto, el operativo “Volviendo a Clases” regresa al Centro Cívico Municipal (CCM) tras haber recorrido distintos barrios de la ciudad con un alcance masivo.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Salta, no solo permitió acercar el sistema de salud a los vecinos, sino que dejó un dato contundente: más de 38 mil atenciones realizadas en lo que va del año. Se trata de un volumen que refleja tanto la demanda existente como la importancia de este tipo de dispositivos territoriales.

Ahora, el servicio se concentrará nuevamente en el CCM, ubicado en avenida Paraguay 1240, donde funcionará desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 17 de abril, en el horario de 8 a 15. La modalidad será por orden de llegada, sin turnos previos, y estará destinada a estudiantes de todos los niveles educativos.

Durante el operativo, equipos integrados por profesionales de medicina, odontología y enfermería se encargarán de completar las fichas médicas de manera gratuita, un aspecto clave en un contexto donde muchas familias buscan alternativas accesibles para cumplir con los requisitos escolares.

Desde la organización remarcaron que para acceder al servicio es indispensable concurrir con la documentación correspondiente: DNI (en formato físico o digital), el formulario escolar y el carnet de vacunación. Sin estos elementos, no será posible avanzar con la certificación.

Otro punto importante tiene que ver con los menores: aquellos estudiantes que asistan sin compañía no podrán ser atendidos. Por eso, se insiste en que deben presentarse junto a un adulto responsable, condición obligatoria para completar el trámite.