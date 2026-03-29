Yanina Latorre festejó su cumple con una súper fiesta

Yanina Latorre cumplió 57 años y tiró la casa por la ventana. Quiso celebrar un año más de vida y organizó un gran festejo en su casa junto a su familia y sus amigos más cercanos. Hubo de todo: una ambientación cálida e íntima con flores y luces por doquier, cambios de vestuario, cotillón para la parte bailable, souvenirs y una performance sorpresa de Carlos Baute. Como no podía ser de otra manera, tanto la cumpleañera como los invitados publicaron en sus redes las mejores fotos y videos de la velada.

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV) cumplió años el martes 24 de marzo, pero decidió festejar el lunes 23 a la noche a modo de esperar con sus amigas a que el reloj marcara las 00. En esta oportunidad quiso ser anfitriona, así que, en lugar de reservar un salón, optó por festejar en el jardín de su casa de Pilar. El espacio estuvo decorado con guirnaldas de luces, varios livings y una mesa larga con mantel a cuadros negro y blanco y varios centros de mesa de flores de colores y lámparas, para crear un clima cálido e íntimo. Cuando ingresaban, las invitadas tenían su ubicación establecida con un cartel con su nombre y el menú.

“Gracias por la onda, por el cariño. Estoy recontenta. Estamos festejando todas juntas y estoy chocha. Gracias de verdad. Cada una fue elegida con mucho amor. Las quiero”, les dijo la cumpleañera a sus amigas al comienzo de la velada, feliz y emocionada no solo por lo que significa cumplir un año más de vida, sino también por la posibilidad de celebrarlo rodeada de las personas que elige y que al mismo tiempo la eligen.

Fiel a su estilo, fue un evento fashionista. Para la primera parte de la noche, Latorre usó un vestido largo al cuerpo de breteles finos completamente cubierto de lentejuelas doradas con unas botas beige. Para la segunda parte, que incluyó la apertura de la pista de baile, optó por un minidress plateado también de lentejuelas con botas altas. Una vez que sacaron el cotillón, se quedó con una boa blanca de flores, anteojos y un sombrero gris estilo cowboy que en realidad era también el souvenir para sus invitadas. Había un stand de sombreros para que cada una pudiera personalizar el suyo antes de irse.

Entre las fotos, las charlas, el baile y los shots, hubo una inesperada gran sorpresa. No fue un video que le hicieron sus amigas, sino la presencia de un invitado especial. ¿Quién? Carlos Baute. El cantante venezolano apareció caminando por el jardín con un ramo de flores en una mano y el micrófono en la otra. “Felicidades, Yanina, que no cumple uno, que no cumple diez, que no cumple 20, ni 30, ni 40, que sí cumple los que cumple”, expresó y le dio un fuerte abrazo a la cumpleañera.

Luego, sobre el escenario que se dispuso, aparecieron su marido Diego Latorre y su hijo Dieguito con un rogel para cantar juntos el “Feliz cumpleaños”. Su hija Lola estuvo ausente, puesto que se encuentra de viaje en Tailandia. Tras la cena, el DJ se hizo cargo y todas corrieron a la pista de baile. Baute hizo un minishow y cantó “Colgando en tus manos” y “Quién te quiere como yo”, entre otros de sus hits.

En el medio se desplegó el cotillón y hubo espacio para degustar la imponente mesa dulce con una exclusiva selección de bocaditos y postres. Durante toda la noche la alegría de la cumpleañera fue evidente. Pudo celebrar con los suyos su éxito personal y profesional y tener una importante recarga de energía de cara al año que tiene por delante.