VIDEO. La Reserva de San Lorenzo en disputa: las dos posturas frente al conflicto

En el corazón del Valle de Lerma, en Salta, las tierras de Finca Las Costas se encuentran en el centro de un intenso conflicto. Vecinos y familias originarias, principalmente de la comunidad Lule, se oponen a un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados de la provincia que cede en comodato una porción de tierras al Tigres Rugby Club. Este conflicto involucra tensiones sobre derechos territoriales, preservación ambiental y desarrollo deportivo en San Lorenzo.

Toma panorámica aérea de la zona en conflicto

Las voces de la comunidad Lule

En conversación con El Tribuno, Camila Rueda y Paola Durán, dos de las vecinas afectadas, explicaron su preocupación por la decisión que podría afectar a más de 30 familias de la zona, quienes dependen de la producción agrícola y ganadera. Camila, cuya familia es una de las más afectadas, destacó que las tierras en disputa son parte fundamental de la vida diaria, ya que se dedican a la siembra de maíz y pasturas para los animales. “Nos preocupa mucho que nos quiten tierras que hemos trabajado durante años”, aseguró.

Paola, por su parte, enfatizó la importancia del lugar no solo como espacio de producción sino también como un refugio de paz y tranquilidad para las familias. “Este lugar es nuestra casa, nuestra fuente de sustento. No es justo que vengan y nos saquen de aquí sin tener en cuenta lo que representamos para la comunidad”, expresó.

Ambas denunciaron además agresiones de algunos miembros del club Tigres, quienes, según afirman, han incurrido en actitudes hostiles en contra de los vecinos de la zona. “Pedimos a la dirigencia del club que cesen las agresiones. La violencia no resuelve nada”, señaló Camila, quien también subrayó el apoyo de una multitudinaria marcha realizada por la comunidad para rechazar la cesión de tierras.

Camila y Paola dos vecinas damnificadas por el comodato

Por otro lado, Carlos Baldi, presidente del Tigres Rugby Club, defendió la cesión de las tierras como una necesidad para el crecimiento del club y el fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes de San Lorenzo y localidades vecinas. “Hemos solicitado este predio durante años porque el club ha crecido mucho. Necesitamos más espacio para nuestras actividades deportivas”, indicó Baldi.

El presidente del Tigres Rugby Club, Carlos Baldi y el Vice presidente, Marcos Patrón

El dirigente explicó que el proyecto busca el comodato de una porción de ocho hectáreas y media para poder expandir las actividades del club, que incluyen rugby y hockey, y adicionar otras disciplinas como fútbol y tenis. “No queremos perjudicar a nadie. Nuestro objetivo es ofrecerle a los chicos de la zona un espacio para hacer deportes y evitar que se desvíen hacia otros caminos”, añadió.

El rol del Estado y la situación legal

El conflicto se complica aún más por el contexto legal y ambiental. Según un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, desde 2020 se tramita un amparo colectivo en relación a Finca Las Costas, que incluye una medida cautelar que prohíbe ocupaciones ilegales. La Unidad Fiscal Ambiental ha destacado la importancia de proteger los recursos naturales de la zona, especialmente la cuenca hídrica que abastece a una gran parte de la población local.

El proyecto de ley que otorga en comodato las tierras al club se enmarca dentro de un proceso de gestión ordenada, según el Gobierno provincial. Sin embargo, se aclara que la cesión de tierras no vulnera derechos individuales ni colectivos y se garantiza que se respetarán las normativas ambientales vigentes.

Vista panorámica del sector en conflicto

Posturas enfrentadas: desarrollo deportivo vs. derechos territoriales

En un lado, los vecinos y las familias de la comunidad Lule defienden su derecho ancestral sobre las tierras y su conexión histórica con la tierra. Afirman que la cesión de tierras al Tigres Rugby Club es una amenaza para su modo de vida y para el equilibrio ambiental de la zona. Camila y Paola sostienen que, si se aprueba el proyecto, las familias perderían la tierra que les ha permitido ganarse la vida durante años. “Aquí no solo sembramos, sino que criamos animales, trabajamos la tierra, y nuestros hijos han nacido y crecido aquí. No somos solo vecinos, somos parte de esta tierra”, resaltó Paola.

En el otro lado, el Tigres Rugby Club y sus dirigentes argumentan que el comodato es una oportunidad para ampliar sus instalaciones y brindar más opciones deportivas a los jóvenes de la región, lo que, según ellos, contribuiría al bienestar de la comunidad en general. “Nuestro objetivo es crear un lugar donde los chicos puedan tener una opción sana. El deporte es una herramienta para combatir los problemas sociales que enfrentan muchos jóvenes en la zona”, enfatizó el presidente del club, Carlos Baldi.

Próximos pasos

El proyecto de ley, que ya ha recibido media sanción en la Cámara de Diputados, será tratado en el Senado el 9 de abril, y los vecinos organizan una nueva marcha para esa fecha con la esperanza de hacer oír su voz ante los legisladores.

Además, como indicó el vicepresidente del club, Marcos Patrón, la decisión está en manos del Estado y esperan que se resuelva de forma justa. “El Estado está tomando las decisiones. Nosotros solo pedimos un espacio para que el club crezca”, indicó Patrón.

El futuro de Finca Las Costas está en juego, y tanto el bienestar de las familias afectadas como el crecimiento del deporte en la región dependen de la resolución de este conflicto. Las tensiones, sin embargo, continúan creciendo a medida que se acerca la fecha crucial para su resolución. Mientras las familias de la comunidad Lule luchan por lo que consideran su derecho ancestral sobre las tierras, el Tigres Rugby Club sigue firme en su postura de ampliar sus instalaciones para el beneficio de los jóvenes.