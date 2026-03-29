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Municipios

San Lorenzo te invita a vivir Semana Santa con un calendario de actividades imperdibles

Salteños y turistas podrán conocer las actividades religiosas y culturales, donde la fe se entrelaza con nuestras costumbres.
Domingo, 29 de marzo de 2026 12:59

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La Municipalidad de San Lorenzo invita a toda la comunidad a participar de las actividades previstas para el próximo fin de semana largo, previsto desde el 2 de abril hasta el 5 del mismo mes.

El público no solo podrá disfrutar de las festividades religiosas propias de la Cuaresma, comenzando con el Domingo de Ramos a desarrollarse el domingo 29 de marzo en la Parroquia San Lorenzo Mártir en los siguientes horarios: 9.00, 11.30, 19.00 y 20.15.

 

 

También, se llevará a cabo la Santa Misa de la Cena del Señor el día jueves 2 de abril a las 19.30 en calle Gral. Güemes 940, parroquia San Lorenzo Mártir.

El viernes 3 de abril, tendrá lugar el Vía Crucis a la Quebrada de San Lorenzo a las 9 de la mañana, mientras que por la tarde se realizará la Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor a las 18 en la parroquia San Lorenzo Mártir, finalizando la jornada con la Vigilia Pascual a las 19.30.

Para el día sábado 4 de abril, turistas y sanlorenceños tendrán la oportunidad de formar parte del 4° Concurso de la Humita sanlorenceña, a realizarse en la Plaza Ejército Argentino desde las 12 hasta las 18. En caso de lluvia, el evento se traslada al Complejo Los Ceibos.

Las celebraciones pascuales concluyen el domingo 5 de abril con las misas de Domingo de Pascuas en los siguientes horarios: 9.00, 11.30, 19.00 y 20.15.

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