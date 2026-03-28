Estrenos abril 2026: qué ver en Netflix, HBO Max y Amazon Prime

Con la industria del streaming en constante evolución, abril de 2026 se perfila como un mes clave para las principales plataformas, que redoblan esfuerzos para mantener cautiva a su audiencia mediante una oferta renovada, diversa y estratégicamente diseñada. Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video coinciden en una misma premisa: ampliar su catálogo con contenidos atractivos que respondan a distintos perfiles de consumo.

Abril no solo representa un periodo de estrenos, sino una clara demostración de cómo las plataformas compiten por la atención del espectador a través de narrativas variadas, figuras reconocidas y apuestas de alto perfil. La diversidad de géneros, formatos y estilos reafirma que, en el actual ecosistema digital, la clave está en ofrecer contenido capaz de conectar con audiencias cada vez más exigentes y fragmentadas.

En el caso de Netflix, la plataforma apuesta por una programación robusta que combina continuaciones de títulos consolidados con nuevas propuestas. En el terreno de las series, destacan regresos esperados como:

"Stranger Things: Relatos del 85", que retoma la historia en un nuevo capítulo ambientado en el invierno de 1985, así como nuevas temporadas de producciones populares que exploran relaciones, conflictos y giros dramáticos. Se estrena el 23 de abril.

A ello se suma una oferta cinematográfica que oscila entre relatos íntimos y documentales de corte realista, además de especiales centrados en figuras públicas como Ronaldinho. La plataforma también refuerza su apuesta por eventos en vivo y contenidos familiares, consolidando su estrategia de abarcar múltiples segmentos de audiencia.

Series

Besos, Kitty: Temporada 3 (2 de abril)

Con su vida amorosa en pleno auge, Kitty está lista para un último año escolar memorable. ¿Se interpondrán en su camino los secretos, los escándalos y sus propias inseguridades?

Perfil falso: Temporada 3 (15 de abril)

Una misteriosa pareja millonaria, una exconvicta y alguien con sed de sangre convierten una luna de miel soñada en una pesadilla para Camila y Miguel.

Bronca: Temporada 2 (16 de abril)

En un club de campo, una pareja de empleados graba una pelea entre su jefe y su esposa, desatando una guerra de chantaje en la que nadie puede ganar.

Machos alfa: Temporada 5 (17 de abril)

Vivir entre hombres siempre genera caos…, y ahora las mujeres de sus vidas buscan reinventarse. ¿La solución a los problemas de estos amigos será la convivencia masculina?

Películas

Comer, rezar, ladrar (1 de abril)

Cinco dueños de perros acuden a un legendario maestro en las montañas en busca de consejos para sus traviesos cachorritos. Pero los que necesitan entrenamiento no son sus caninos.

Sobran las palabras (3 de abril)

Una chica, la única oyente de una familia sorda, descubre su don para cantar, pero enfrenta un dilema: cumplir con su deber o seguir su propio camino. Un filme que pone de manifiesto la lucha por conseguir lo que uno desea a lo largo de su vida.

Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill (21 de abril)

Este documental sobre crímenes reales analiza la disputa de un entrenador de doma con sus estudiantes, que derivó en un tiroteo y un juicio increíble.

Documentales y especiales

La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson (03 de abril)

Una profunda mirada a la emocionante vida y el impactante asesinato de la ciclista profesional Moriah Wilson, y al largo camino que recorrió el responsable para evadir su captura.

Confía en mí: El falso profeta (8 de abril)

En esta serie documental de crímenes reales, una cineasta experta en cultos se infiltra en una secta polígama para exponer a un profeta autoproclamado y llevarlo ante la justicia.

Ronaldinho (16 de abril)

De joven prodigio a ícono deportivo global. Esta serie presenta la vida y la carrera de la estrella del fútbol brasileño Ronaldinho.

Evento en vivo

Supernova Strikers: Genesis (26 de abril)

Enfrentamientos épicos. Interpretaciones inolvidables. Celebridades e influencers intercambian golpes, y las estrellas iluminan el espectáculo de boxeo más descabellado de México.

HBO Max

Por su parte, HBO Max concentra la atención con el regreso de dos de sus títulos más representativos. La nueva temporada de "Euphoria", protagonizada por Zendaya y Sydney Sweeney, se posiciona como uno de los estrenos más relevantes del mes, mientras que "Hacks" reafirma su lugar como una de las comedias dramáticas mejor valoradas de los últimos años. La plataforma, fiel a su identidad, mantiene una línea editorial enfocada en producciones de alto impacto narrativo y calidad interpretativa.

Amazon Prime Video

En tanto, Amazon Prime Video orienta su estrategia hacia el cierre de ciclos y la incorporación de títulos con fuerte identidad. El desenlace de "The Boys" marca uno de los momentos más esperados, con una temporada final que promete intensidad y giros contundentes bajo la dirección de Eric Kripke.

A este lanzamiento se suman propuestas cinematográficas como "Balls Up" (Con un par), protagonizada por Mark Wahlberg, así como adaptaciones literarias de peso como "La casa de los espíritus", obra de Isabel Allende. La plataforma también diversifica su catálogo con anime y nuevas temporadas de series originales.