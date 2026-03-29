Gimnasia y Central, con la necesidad de ganar

Llegó el día. Gimnasia y Tiro y Central Norte se enfrentan hoy en el esperado clásico salteño, desde las 17.30, en el estadio David Michel Torino, con el control del árbitro Felipe Viola, en la fecha de los interzonales del torneo de la Primera Nacional.

Por primera vez se encuentran albos y cuervo y por los puntos, en una competencia oficial que organiza la AFA, obligados a exhibir un nivel de juego acorde a lo que representa la segunda categoría del fútbol argentino.

Entonces, el enfrentamiento entre equipos salteños toma mayor preponderancia debido a que no solo es la puja de tres puntos, sino que también sale a tallar, en una dura competencia, que uno quiere salir mejor parado que el otro al cabo de los minutos de juego.

Gimnasia y Tiro en el trabajo de la semana apuntó a que el grupo llegue con la fortaleza necesaria para superar un duro escollo. El DT Fernando "Teté" Quiroz , luego del traspié con Nueva Chicago (3-1), analizó los puntos débiles que aparecieron en la presentación como visitante y optó por mover algunas posiciones. Probó con Matías Birge -regresaría como titular- en el puesto de volante central y ubicaría a Walter Montoya como volante por derecha.

Una victoria clave

Por el lado de Central Norte, la victoria contra All Boys (1-0), el domingo pasado en el Padre Martearena, calmó la intranquilidad que se generó por el flojo inicio en el torneo porque en cuatro partidos solo había sumado dos puntos.

El cuervo necesitaba salir de la serie negativa de no ganar y ese aire fresco que significó entregarle un triunfo a su gente, fue un espaldarazo muy grande para los jugadores y esencialmente al grupo de trabajo que comanda el DT Adrián Bastía.

Solo hubo trascendidos con respecto al once titular que esta vez saltará al campo de juego. Julián López podría ingresar desde el arranque y dejaría la titularidad Tiago Taobas; se mantendría el dibujo táctico con 5 hombres en zona defensiva para utilizar el contragolpe y sorprender a un adversario que tratará de tomar la iniciativa desde el primer minuto.

Los clásicos siempre guardan algo para que no pase tan desapercibido. Desde un sector como del otro se genera lo inesperado.