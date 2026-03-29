Impacto en Australia: el cielo se volvió rojo por un fenómeno extremo y generó alarma

Un fenómeno climático extremo sorprendió a habitantes del oeste de Australia cuando el cielo se tiñó completamente de rojo durante el paso del ciclón tropical Narelle, generando imágenes impactantes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El episodio se registró en zonas afectadas por fuertes vientos y condiciones severas, donde el ciclón levantó grandes cantidades de polvo que quedaron en suspensión en la atmósfera, alterando la forma en que se percibe la luz.

Por qué el cielo se volvió rojo

Según explicaron especialistas, el efecto se produce cuando partículas de polvo bloquean las longitudes de onda más cortas de la luz, como el azul, permitiendo que predominen los tonos rojizos y anaranjados.

Este mismo principio ocurre durante los atardeceres, pero en este caso se intensificó por la gran cantidad de partículas presentes en el aire, lo que generó un escenario visual poco habitual y de gran impacto.

Un efecto que generó alarma

Las imágenes del cielo rojo generaron preocupación entre los habitantes y usuarios en redes sociales, donde muchos describieron la escena como “apocalíptica” por la intensidad del color y la baja visibilidad.

Sin embargo, se trata de un fenómeno natural vinculado a tormentas de gran magnitud y no representa un riesgo en sí mismo más allá de las condiciones climáticas propias del ciclón.

El ciclón Narelle avanzó con fuertes ráfagas de viento y provocó alteraciones en la visibilidad, además de complicaciones en distintas zonas afectadas.

Tras el paso del sistema, las condiciones comenzaron a normalizarse y el cielo recuperó su color habitual, aunque las imágenes del fenómeno continúan generando repercusión a nivel mundial.