Murió Gustavo "Gordo" Ruiz, el reconocido periodista deportivo

"Celebro esta vida prestada que, con sus bemoles, llantos y sonrisas, vale la pena ser transitada. Trato de disfrutar los días que me quedan hasta la última curva de mi ruta, hasta que el Creador me baje la bandera a cuadros". Esa frase fue escrita hace menos de una semana, en su último cumpleaños y hoy, Dios decidió llamarlo a su lado.

Gustavo Ruiz, el querido "Gordo" en el mundo del periodismo deportivo nos dejó a los 65 años, luego de transitar un camino siempre sinuoso, pero con mucha fortaleza y profesionalismo. De la mano del otro exitoso periodista como fue "Tucho" Figueroa, tomó sus primeras armas en el diario El Tribuno en los años noventa.

Un estilo muy marcado en búsqueda de la noticia y a veces hasta lograr la ebullición casi total de todos los protagonistas, el "Gordo" fue ganando cariño y respeto en cada lugar en donde le tocó estar. Prensa escrita, radio, televisión o portales digitales supieron aprovechar a un gran periodista, ácido, incisivo, pero especialmente un amante del fútbol salteño en general.

Y hasta el diario Clarín tuvo el privilegio de mostrar sus notas a todo el país. Logró tantos amigos como alumnos, que nunca dejarán de valorar cada enseñanza mezcladas con el toque de humor sano. Salta perdió a otro gran profesional, pero su memoria perdurará por siempre.