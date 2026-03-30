"El análisis del Fondo de Reparación debería estar a cargo de legisladores de departamentos afectados", dijo Roque Cornejo

En la antesala del tratamiento legislativo del informe de la Auditoría General de la Provincia sobre el Fondo de Reparación Histórica, el senador provincial Roque Cornejo (La Libertad Avanza) planteó reparos sobre el camino institucional que seguirá el expediente en el Senado. Advirtió que el análisis podría quedar limitado a la Comisión Revisora de Cuentas, dejando de lado a la comisión específica creada por ley para el control de las obras, y reclamó que el debate sea encabezado por representantes de los departamentos directamente afectados. El senador Cornejo advirtió sobre el riesgo de que el informe de la Auditoría quede diluido en la Legislatura y cuestionó la falta de integración de la comisión específica de seguimiento

¿Cómo observa el estado parlamentario del informe de la Auditoría sobre el Fondo de Reparación Histórica?

Estoy siguiendo de cerca el tema y veo que hubo mucho impulso al principio, pero ahora existe el riesgo de que el tratamiento en la Legislatura quede congelado o diluido. Es una preocupación real porque se trata de un informe clave para entender qué pasó con las obras.

¿Cuál es el principal cuestionamiento al circuito que está tomando el expediente en el Senado?

El problema es que todo se está derivando a la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio, cuando en realidad existe una comisión específica del Fondo de Reparación Histórica creada por ley justamente para el seguimiento y control de esas obras. Esa comisión debería ser la que analice el informe con una mirada técnica más adecuada.

¿Esa comisión específica está funcionando actualmente?

Si. Pero esa es otra irregularidad. Es una comisión bicameral que existe, pero que nunca se volvió a integrar tras la renovación legislativa. No se designaron nuevamente sus miembros, como corresponde según el reglamento del Senado.

¿Qué plantea usted respecto a la integración de esa comisión?

Yo pedí en el recinto durante la sesion del pasado jueves que la comisión de control del Fondo de Reparación Histórica esté integrada por legisladores de los departamentos afectados, como San Martín y Rivadavia, donde debían ejecutarse muchas de las obras. No así para el caso del departamento Orán, que tiene al senador Juan Cruz Curá como integrante. Es una cuestión de sentido común y de lógica parlamentaria.

¿Y qué respuesta obtuvo ese planteo?

Fue rechazado. Se argumentó que no hacía falta reconstituir la comisión y que el tema debía tratarse en la Comisión de Cuentas. A mí me llamó la atención, porque el reglamento es claro: las comisiones deben renovarse cada dos años.

¿Qué lectura hace de esta situación? ¿Puede haber una intencionalidad política?

No quiero hacer afirmaciones sin pruebas, pero sí es una situación que invita a reflexionar. Cuando un tema de esta magnitud no se trata en el ámbito específico que corresponde, es lógico que surjan sospechas sobre la voluntad política de avanzar a fondo.

También se cuestiona que las mismas personas integren distintas comisiones vinculadas al tema...

Exactamente. Los mismos senadores que están en la comisión del Fondo de Reparación Histórica integran ahora la Comisión Revisora de Cuentas. Eso genera un problema, porque mas allá de que se revisen cuentas de ejercicios anteriores a esta gestión, parece que el oficialismo se controla a sí mismo.

¿Qué rol debería tener la Legislatura frente a este informe?

El objetivo tiene que ser claro: saber la verdad sobre qué pasó con las obras y con los fondos millonarios que se gestionaron para la ejecusion. Para eso hay que garantizar un análisis serio, transparente y con participación de los legisladores que representan a las zonas afectadas.

¿Qué escenario prevé para las próximas semanas al respecto de este tema?

Según se dijo en la última sesión, el informe va a ser tratado por la Comisión Revisora de Cuentas, que va a emitir un dictamen. Ese dictamen después tendrá que ser tratado en ambas cámaras. Pero insisto: así como está planteado, existe el riesgo de que el tema se burocratice y pierda profundidad.

¿Van a insistir con el planteo de reencauzar el tratamiento?

Sí, vamos a insistir. Queremos que se aclare todo y que el proceso legislativo esté a la altura de la gravedad del informe. No puede quedar en un trámite más.