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Espectáculos

Clases de percusión en el CIC de barrio Asunción

La propuesta forma parte de los Talleres Artísticos Anuales Municipales, se da los jueves de 17 a 19.
Lunes, 30 de marzo de 2026 00:28

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A través de la Coordinación General de Relaciones con la Comunidad y la Agencia de Cultura, la Municipalidad de la Ciudad de Salta continúa acercando propuestas gratuitas a los barrios, con el objetivo de promover el acceso a la formación artística, el aprendizaje y el encuentro comunitario.

En ese marco, el Centro de Integración Comunitaria (CIC) de Asunción, ubicado en Nuestra Señora de San Nicolás esquina Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, brinda clases de percusión todos los jueves, de 17 a 19. El acompañamiento está a cargo del profesor Claudio Ledesma, en una actividad destinada a vecinos de todas las edades.

La propuesta integra los Talleres Artísticos Anuales Municipales, una iniciativa que busca generar espacios de formación, expresión y participación cultural en distintos puntos de la ciudad capital.

El taller está dividido en dos grupos y reúne a niños, jóvenes y adultos que comparten un espacio de aprendizaje en torno al ritmo y la percusión.

Durante las primeras clases, se trabaja especialmente en la técnica de manos, para aprender a tocar de manera correcta y evitar lesiones, además de incorporar contenidos vinculados a ritmos y lectura musical, fundamentales para el desarrollo de la práctica.

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