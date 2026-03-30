Detienen en Anta a la mujer narco de los libros infantiles

La mujer que se hizo conocida por traficar cocaína oculta en libros de cuentos infantiles fue finalmente detenida en Joaquín V. González, en Anta.

Era buscada desde 2022 en el marco de la causa conocida como "Libro de la Selva", una maniobra de contrabando que consistía en el envío de ejemplares infantiles con doble fondo para ocultar droga. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la detención de la sospechosa, de 27 años, quien permanecía prófuga desde entonces.

La imputada fue localizada tras una investigación que permitió reconstruir su entorno y movimientos. No trascendió si continuaba vinculada a actividades relacionadas con el narcotráfico.

La causa, también denominada "Libros Blancos", se inició en 2022, cuando se detectaron encomiendas que contenían ejemplares de la obra "El Libro de la Selva", acondicionados con compartimentos ocultos en los que se transportaba clorhidrato de cocaína.

En total, se incautaron cerca de tres kilos de droga que estaban listos para ser enviados fuera del país. La investigación determinó la participación de la mujer, quien se dio a la fuga al tomar conocimiento del avance del expediente.

Tareas investigativas desde el año pasado

Durante 2025, la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad profundizó las tareas investigativas y logró establecer que la sospechosa se encontraba en territorio salteño, donde se montó un operativo de vigilancia encubierta.

Finalmente, el 17 de marzo, efectivos policiales lograron identificarla en la vía pública y procedieron a su detención en la intersección de las calles Paraguay y Jacarandá, en Joaquín V. González.

Tras su captura, la mujer fue alojada en una dependencia policial de Salta y posteriormente trasladada por vía aérea a la Ciudad de Buenos Aires.

En la causa intervienen la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 4, a cargo de Claudio Navas Rial, y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo de Patricio Pinto.