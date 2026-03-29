Morillo Canta por los Niños 2026: una Semana Santa solidaria en el norte salteño

El artista Christian Herrera llevará adelante la nueva edición de "Morillo Canta por los Niños", una campaña solidaria que combina música, salud y compromiso social en comunidades del norte de Salta. Está prevista desde hoy al 3 de abril. El mencionado folclorista es la cara visible de este proyecto que solo intenta mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Como es costumbre, la solidaridad se pone en marcha en el norte provincial con una nueva edición de "Morillo Canta por los Niños", una iniciativa que busca acompañar a comunidades vulnerables a través de acciones concretas durante Semana Santa.

El evento se desarrollará en Coronel Juan Solá Morillo, con la participación de 47 voluntarios y más de 20 profesionales de la salud que llevarán adelante un amplio operativo en territorio.

"Se trata de un proyecto solidario, que busca visibilizar y mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la región norte del Chaco salteño. En especial de niños y adolescentes. El proyecto engloba actividades sanitarias, deportivas, recreativas y educativas, que se desarrollan durante todo el año, a las que se suma el festival folclórico que este año no será posible", señaló Christian Herrera, principal responsable de la Fundación Morillo Canta por los Niños.

Las actividades se concentrarán principalmente en Rivadavia Banda Norte, una zona que abarca numerosos parajes y escuelas rurales, muchas de ellas actualmente afectadas por inundaciones y condiciones de aislamiento que dificultan el acceso a servicios básicos.

En este contexto, se brindará atención médica integral, reforzando el acompañamiento sanitario en comunidades que requieren asistencia urgente. Además, este año se suma un nuevo operativo sanitario que ampliará el alcance de la ayuda.

Colecta solidaria

La campaña también impulsa una colecta solidaria de insumos médicos, entre los que se destacan guantes, gasas, algodón, alcohol, agua oxigenada y barbijos. A su vez, se prevé la entrega de útiles escolares, calzado y guardapolvos para niños de la región, con el objetivo de acompañar su educación y bienestar.

"Sabemos que es mucho el esfuerzo y que a veces no se llega a las metas deseadas. Pero creemos también que no es difícil si se abren las puertas que se deben abrir: solidaridad, compromiso, responsabilidad y sobre todo apoyo mutuo. Con la colaboración de todos, este evento podrá ser o servir como un medio de contención o quizás una nueva forma de vida saludable; a la cual todo ser humano aspira, conviviendo en paz y armonía, de acuerdo a nuestros principios, que en realidad son los ejes de una sociedad que quiere crecer", agregó el mencionado cantor.

"Una de las actividades más importantes es la jornada sanitaria tierra adentro, momento en el que equipos médicos llegan a comunidades que no tienen acceso a la sanidad. Se realizan charlas informativas, se brindan consultorios móviles y se programan intervenciones quirúrgicas, para lo cual la misma fundación gestiona el traslado al hospital de mayor complejidad en la ciudad más cercana", agregó Herrera, quien hoy ganó amplio protagonismo en el circuito folclórico de nuestro país.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de aportes económicos mediante el alias Morillocanta.

La localidad Coronel Juan Solá (Estación Morillo), está ubicada sobre la ruta nacional 81, a 460 km. de la capital salteña.