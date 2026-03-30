YPF: alertan que las críticas podrían reabrir el conflicto

El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler advirtió ayer que, pese al reciente fallo favorable para el país en el caso de YPF, las críticas políticas a la expropiación de la petrolera en 2012 podrían debilitar la posición argentina en futuras instancias judiciales.

El especialista explicó que la Cámara de Apelaciones de Nueva York validó que el Estado actuó conforme al derecho argentino al recuperar el 51% de la petrolera. "La principal razón del fallo es que se concluye que bajo el derecho argentino se actuó correctamente en 2012", señaló.

Soler repasó que el juicio, iniciado en 2015, se centró inicialmente en la jurisdicción, definida recién en 2020 a favor de Nueva York. Luego, la discusión giró en torno a si el Estado debía realizar una oferta de compra a los accionistas minoritarios tras la expropiación.

Según indicó, la defensa argentina sostuvo de forma consistente que esa obligación no existía. "El derecho argentino permite expropiar por utilidad pública la cantidad de acciones que considere conveniente", explicó. En primera instancia, la jueza (Loretta Preska) había interpretado que el estatuto societario implicaba una obligación incumplida, pero la Cámara revirtió ese criterio.

"El estatuto no es un contrato y no puede limitar la potestad constitucional de expropiar", resumió Soler, quien destacó que la estrategia se mantuvo a lo largo de distintos gobiernos como una "política de Estado".

Advertencia

Sin embargo, manifestó preocupación por declaraciones posteriores al fallo. "Decir que la expropiación se hizo mal no solo es falso, sino peligroso para la Argentina", afirmó, al advertir que esos posicionamientos podrían ser utilizados en contra en nuevas apelaciones.

El exfuncionario recordó que los demandantes aún podrían intentar recurrir a la Corte Suprema de EEUU u otras instancias, por lo que consideró clave sostener una postura coherente.

Finalmente, subrayó el impacto económico del fallo. "Este argumento es el que permite que Argentina gane el juicio", concluyó, al remarcar que se evitó una eventual condena multimillonaria que podría haber afectado seriamente las finanzas del país.

"Es como haber ganado un Mundial"

El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni analizó ayer la coyuntura política marcada por el reciente fallo de la justicia norteamericana favorable a la Argentina por la estatización de YPF, y lo calificó como "haber ganado un Mundial"

"El fallo es una victoria absoluta de todos los argentinos. Estamos hablando de cerca de 22 mil millones de dólares que estaban en juego. Eso es como haber ganado un Mundial", afirmó, al destacar la magnitud de la resolución judicial internacional.

En ese sentido, consideró que se trató de una política de Estado sostenida en el tiempo.