Dos heridos de bala en una pelea

Un violento enfrentamiento entre grupos antagónicos en la zona norte de la ciudad dejó como saldo dos personas heridas con arma de fuego, en un episodio ocurrido cerca de las 0.30 de ayer en el barrio Miguel Ortiz. Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes vinculadas a la investigación, en medio de la disputa uno de los involucrados habría efectuado disparos con una escopeta, lo que derivó en las lesiones.

Ambos heridos fueron asistidos y se encuentran fuera de peligro. Uno de ellos debió ser intervenido quirúrgicamente tras ser trasladado primero a un centro de salud y luego al hospital San Bernardo. Pese a la gravedad del hecho, los dos hombres prestaron declaración testimonial pero manifestaron que no desean radicar denuncia, una situación más que llamativa.

Sin detenciones

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, que trabaja para establecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar responsabilidades. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre detenciones, mientras se analizan los registros de llamados al 911 que permitieron ubicar temporalmente el inicio del episodio.

Conflictividad social

El hecho volvió a encender la preocupación por la escalada de violencia entre grupos en distintos sectores de la ciudad, en un contexto de creciente conflictividad social, un tema que preocupa a las autoridades de Seguridad de la Provincia.