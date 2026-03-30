Mujer golpeó a su ex, lo desmayó pero se justificó

Un violento episodio se viralizó en las últimas horas en Orán, donde un grupo de jóvenes mujeres agredió brutalmente a un joven, dejándolo tendido sobre la vereda. Fuentes de esa ciudad norteña difundieron imágenes en las que se observa cómo las agresoras se retiran del lugar sin intervención.

Las redes sociales manifestaron su indignación y algunos usuarios sostuvieron que, si el hecho hubiera sido al revés, el grupo de hombres agresores habría recibido otro tratamiento. Esa diferencia fue señalada por varios como un caso de "falta de justicia".

El hecho ocurrió sobre calle 25 de Mayo, entre López y Planes y Arenales, aparentemente a la salida de un local bailable. Según se observa en el video, mientras algunas jóvenes intentaban separar, otras continuaban golpeando al muchacho, quien terminó tendido en la vereda tras la agresión, hasta la llegada de otros jóvenes que evitaron que la golpiza se agravara.

Tras la viralización de la agresión, el medio oranense "Orán al momento" se hizo eco del descargo de la joven que se identifica como agresora: "Bueno, saldré a hablar porque todos comparten la publicación, pero detrás de eso hay una historia", comienza su mensaje.

"Con él estoy desde que tengo 14 años. Cuando quedé embarazada, a los 15, él me dejaba los fines de semana para salir. A todo esto yo me cansé, lo dejaba y él siempre corría, se hacía el desmayado. Hace un año directamente nos juntamos porque a él lo vivían echando de la casa de sus abuelos", comentó.

"En octubre me enteré de que, mientras yo pagaba el alquiler y trabajaba para cubrir todos los gastos, incluso comida y ropa, él llevaba a otras chicas al lugar. Nos separamos y yo me fui a trabajar a Buenos Aires, pero él me amenazaba con denunciarme por la bebé, cuando nunca se había ocupado de ella ni me había pasado dinero", afirmó.

"Regresé de Buenos Aires con solo una semana disponible, porque tenía que volver a mi trabajo, que era fijo y bien remunerado. Venía únicamente a pasar Año Nuevo. Un día su madre me llamó diciendo que él había tenido un accidente. Fui y, como no tenía dónde quedarse, le ofrecí mi casa, y desde entonces no me fui", manifestó.

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