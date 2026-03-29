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Deportes

Así quedó la tabla de posiciones tras el clásico salteño que Central le ganó a Gimnasia

Tras el clásico salteño, el cuervo sumó su segundo triunfo consecutivo y Gimnasia su segunda derrota seguida. Así quedaron en sus respectivas zonas y estos son sus próximos rivales.
Domingo, 29 de marzo de 2026 19:41
Los jugadores de Central Norte festejan en el estadio Michel Torino: el cuervo le ganó a Gimnasia 1 a 0. Foto: Pablo Yapura

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El primer clásico salteño entre Gimnasia y Tiro y Central Norte en la segunda categoría del fútbol argentino fue para el azabache. El cuervo ganó 1 a 0 con el único tanto de Julián López (y pudo ampliar pero Joaquín Papaleo le atajó un penal a Pedro Sanz). Con los tres puntos que se van para Villa 20 de Febrero, así quedó la tabla de posiciones y estos son los próximos rivales en la Primera Nacional.

 

 

Tras el clásico salteño, el cuervo sumó su segundo triunfo consecutivo y Gimnasia su segunda derrota seguida. Cabe recordar que el cuervo llegaba a este partido tras vencer a All Boys en el estadio Martearena y el albo había caído con Nueva Chicago en Mataderos.

El azabache ahora viajará a Caseros para enfrentarse a Estudiantes de Buenos Aires el sábado 4 de abril (a las 16) y el millonario recibirá a San Martín de San Juan (el domingo 5 a las 17).

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