Ciberataque en Salta: la Fiscalía pidió informes a Telegram y X para identificar a los responsables

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La investigación por el ciberataque masivo que impactó en organismos públicos de todo el país avanza en Salta con nuevas medidas judiciales. La Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia solicitó informes a plataformas como Telegram, X y otras empresas tecnológicas para intentar identificar a los responsables detrás de la filtración de datos.

La fiscal penal Sofía Cornejo confirmó que tomó intervención tras detectar publicaciones en redes sociales donde un grupo de hacktivistas, identificado como Chronus, anunciaba la difusión de información sensible de organismos argentinos, incluyendo dependencias de la provincia de Salta.

A partir de ese momento, se iniciaron actuaciones que permitieron establecer que se trata de un ataque de alcance nacional, con impacto en múltiples áreas del Estado, lo que obligó a coordinar acciones con organismos federales.

En ese marco, la fiscalía tomó contacto con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolin, con el objetivo de trabajar de manera conjunta en la investigación.

Rastreo digital y cooperación internacional

Entre las primeras medidas adoptadas, se dispuso el envío de requerimientos formales a empresas tecnológicas para obtener información clave que permita individualizar a las personas o grupos detrás del ataque.

Los pedidos de informes a Telegram, X y otras plataformas apuntan a reconstruir la trazabilidad de las publicaciones y detectar posibles conexiones entre los perfiles que difundieron la información.

Desde la fiscalía señalaron que este tipo de delitos requiere un abordaje complejo, ya que muchas veces los responsables operan desde el exterior y utilizan herramientas de anonimización.

En ese sentido, no se descarta que el grupo Chronus tenga vínculos internacionales, ya que recientemente se adjudicó un ataque de características similares en México.

El impacto del ataque en Salta

En paralelo a la investigación, el Ministerio de Seguridad de Salta confirmó que se registró una afectación en servidores de almacenamiento de datos institucionales de la Policía.

Sin embargo, aclararon que este incidente no generó impacto en el funcionamiento operativo de los sistemas ni en la prestación de los servicios de seguridad.

Desde la cartera provincial indicaron que se implementan medidas permanentes de seguridad informática, que fueron reforzadas desde octubre de 2025 ante el crecimiento de este tipo de amenazas.

Denuncias y acciones coordinadas

Tras detectarse el ataque, el Ministerio de Seguridad realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Provincial de Ciberdelito.

Además, interviene la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de la Nación, lo que confirma la dimensión federal del caso.

En simultáneo, el gobierno provincial trabaja con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos, dependiente de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, en acciones preventivas y de mitigación.

Un ataque de alcance nacional

El ciberataque no se limitó a Salta. Según se informó, al menos 28 organismos públicos y privados fueron alcanzados por la filtración de datos.

Entre ellos figuran el Banco Central, la Jefatura de Gabinete, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, ministerios de salud y educación de distintas provincias, fuerzas policiales y organismos sociales.

En el caso de Salta, además del Ministerio de Seguridad, aparecen vinculados sistemas relacionados con la Policía y áreas de salud.

Qué datos podrían haber sido expuestos

Especialistas advirtieron que en las filtraciones se detectaron archivos en formatos como TXT, JSON y CSV, que podrían contener información personal y financiera.

Si bien el análisis completo llevará tiempo, las primeras evaluaciones indican que algunos datos serían antiguos, aunque igualmente sensibles.

Una amenaza que ya había sido anticipada

El grupo Chronus había anticipado días atrás que llevaría adelante una megafiltración de datos de organismos argentinos.

La advertencia finalmente se concretó, lo que refuerza la hipótesis de una operación planificada con alto nivel de coordinación.

La fiscal Cornejo remarcó que estos grupos no actúan de manera aislada, sino que podrían contar con respaldo económico o intereses específicos detrás de sus acciones.

Una investigación en pleno desarrollo

A medida que avanza la recolección de información, la fiscalía busca reconstruir la estructura de la organización responsable y determinar el origen del ataque.

Las medidas solicitadas a las plataformas digitales serán clave para avanzar en la identificación de los autores.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en el análisis del material filtrado y en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad.

El caso sigue en desarrollo y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, en una investigación que podría tener derivaciones a nivel internacional.