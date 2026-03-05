Caso Natalia Cruz: La familia analiza demandar al Estado y advierte que podría haber más encubridores

La causa por el femicidio de Natalia Cruz avanza en la etapa de investigación penal preparatoria, pero a medida que pasan los días surgieron fuertes cuestionamientos al sistema de protección estatal y la posibilidad de que existan más personas involucradas en el encubrimiento del acusado.

Los abogados de la familia, Sol Pastrana y Federico Banni, confirmaron que analizan iniciar una demanda contra el Estado por lo que consideran una grave falla en los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género. “Desde el año 2021 ella estaba denunciando una serie de hechos de violencia de género. Se dispusieron medidas de prohibición de acercamiento que fueron violentadas en reiteradas oportunidades”, explicó el abogado Federico Vanni.

Según la querella, esas situaciones debieron derivar en imputaciones por desobediencia judicial y en medidas más firmes para proteger a la víctima. “En cada posibilidad que tuvo Natalia de denunciar, el Ministerio Público debió imputar por desobediencia a Serapio, o por lo menos investigar y acompañarla en este proceso tan difícil”, sostuvo el letrado.

El día del crimen

Uno de los puntos más graves señalados por la defensa de la familia es lo ocurrido el mismo día del femicidio. Natalia había estado en la comisaría de Campo Quijano alrededor de las 13. Allí se le notificó que tendría consigna policial en su domicilio.

Pero esa medida nunca se cumplió. “A ella le dijeron que le iban a poner una consigna fija. En las palabras que ella le contó a su hermana, el personal policial le expresó que no tenían personal para cubrir esa consigna”, reveló la abogada Sol Pastrana. Horas después, Natalia fue asesinada. La escena del crimen está bajo cuestionamiento. Los abogados también se refirieron a lo ocurrido tras el ataque, “la familia de Orlando Serapio entró a la casa durante y después que Natalia fue atacada. Para colmo la policía llegó 40 minutos tarde, después que trasladaron a Natalia sin signos vitales”.

Federico Banni y Sol Pastrana, los abogados de la familia de Natalia Cruz.

La investigación ahora se centra en la recolección de pruebas fundamentales. “Se están produciendo testimoniales, pericias y análisis de los teléfonos secuestrados, entre ellos el de Natalia y también del personal policial que debería haber estado cumpliendo la consigna fija y no lo hizo”, explicó Pastrana. Además se analizarán registros de guardia y comunicaciones, elementos que podrían determinar el incumplimiento en el servicio policial.

Encubridores: hay dos detenidos, pero no descartan más

En paralelo, dos familiares del acusado permanecen detenidos por encubrimiento, y también se pedirá la prisión preventiva “Hay dos personas detenidas en la causa, Domingo Ramos y Gastón Flores, uno es el tío y el otro el primo del acusado, son lo que le proveyeron víveres, agua y abrigo para que pudiera sobrevivir durante los días que estuvo escondido”, detalló Pastrana.

El sospechoso permaneció once días oculto en una zona montañosa, donde finalmente fue encontrado. Sin embargo, la querella no descarta que haya más personas involucradas.

“Todo otro dato que surja de otra persona que lo haya ayudado será motivo de responsabilidad y plantearemos las imputaciones que correspondan”, advirtió la abogada.

Para los representantes legales de la familia, el caso no solo expone una cadena de errores dentro del sistema judicial y de seguridad. “No podemos tirarle toda la responsabilidad a la policía. También hay una deficiencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público que no hicieron las investigaciones que se tenían que hacer”, afirmó Vanni.

Pedirán la prisión preventiva de Serapio

En los próximos días se realizará la querella pedirán la prisión preventiva para el acusado, Daniel Orlando Serapio. “Actualmente se encuentra detenido, pero todavía no tiene dictada formalmente la prisión preventiva, una medida que será solicitada durante la próxima audiencia judicial”.

Durante esa instancia, la defensa del acusado podría intentar pedir medidas más leves, como arresto domiciliario, algo a lo que la querella anticipó que se opondrá. “Seguramente la defensa va a pedir alguna medida menos gravosa, como una domiciliaria o alguna morigeración de la detención, y nuestro trabajo será oponernos a esos pedidos”, sostuvo la abogada Pastrana en diálogo con El Tribuno.

La habría estrangulado con una campera y con un cable

Mientras tanto, los primeros datos de la autopsia comenzaron a arrojar luz sobre cómo fue el ataque que terminó con la vida de Natalia. De acuerdo con la información que manejan los abogados de la familia, la víctima murió por asfixia mecánica. “Sabemos que ella murió por asfixia mecánica. En principio el cuerpo fue encontrado con un cable de una lámpara enrollado cerca del cuello y en el pelo”, explicó Pastrana.

Sin embargo, los peritos detectaron un dato clave: La lesión que presenta en el cuello no sería compatible con ese cable. “La herida que tiene no es compatible con el cable, sino con algo más grueso”, señaló la abogada.

En la escena también fue secuestrada una campera que ahora está siendo sometida a peritajes, ya que los investigadores creen que podría haber sido utilizada para provocar el estrangulamiento. “Se encuentra secuestrada una campera y se entiende que con ese elemento se habría producido el ahorcamiento que derivó en la asfixia”, detalló la representante de la querella. Los estudios periciales buscarán determinar si la prenda tuvo contacto con el cuerpo de la víctima, y si presenta rastros que vinculen al acusado con el hecho.