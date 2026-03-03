PUBLICIDAD

3 de Marzo, Salta
Alerta Naranja
Pascuas
Vientos fuertes
Femicidio de Natalia Cruz
Caballos sueltos
Paro en el fútbol
River Plate
Pablo Grillo
El Galpón
Salta

Femicidio de Natalia Cruz: el procurador pidió un informe integral sobre la actuación del Estado

Pedro García Castiella solicitó a la fiscal de la UFEM un análisis detallado del contexto institucional y de las intervenciones realizadas antes y después del crimen.
Martes, 03 de marzo de 2026 15:12
El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, requirió formalmente a la fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, un informe circunstanciado en el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Marilin Cruz, causa en la que se encuentra imputado Daniel Orlando Serapio.

La solicitud apunta a contar con un análisis integral del contexto institucional en el que se desarrollaron los hechos y de las intervenciones efectuadas por los distintos organismos del Estado con competencia en materia de violencia de género.

Evaluación de la respuesta institucional

Según se informó oficialmente, el requerimiento se inscribe en una instancia de evaluación orientada a reconstruir de manera objetiva y articulada el funcionamiento de los mecanismos de actuación ante situaciones de violencia de género de extrema gravedad.

En ese marco, se busca relevar la secuencia de intervenciones desplegadas por el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, los organismos de asistencia y los órganos judiciales intervinientes, conforme a los protocolos y marcos normativos vigentes.

Foto: Javier Rueda

El objetivo es examinar la adecuación, oportunidad y coordinación de la respuesta institucional brindada en el caso, así como identificar eventuales aspectos susceptibles de mejora en los circuitos de actuación y en la articulación interinstitucional. También se prevé la evaluación y determinación de posibles responsabilidades.

Fortalecer los mecanismos de protección

García Castiella indicó que la revisión solicitada se orienta a fortalecer el funcionamiento del sistema y a consolidar los estándares de intervención ante hechos de violencia extrema, garantizando una respuesta estatal integral, eficaz y ajustada a derecho.

En ese sentido, recordó que la Provincia cuenta con herramientas específicas para la prevención y el abordaje de la violencia de género, entre ellas el sistema único y centralizado de denuncias, que permite la intervención inmediata de la fiscalía y del juzgado especializado, además del sistema de consigna policial y la incorporación de tecnologías de geolocalización para optimizar la actuación de las fuerzas de seguridad.

