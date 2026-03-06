PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
6 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Lady Gaga
Griselda Siciliani
Tini Stoessel
guerra en medio oriente
Evangelina Anderson
Salta
violencia de género
guerra en medio oriente
Salta
Conflicto AFA-Gobierno
Lady Gaga
Griselda Siciliani
Tini Stoessel
guerra en medio oriente
Evangelina Anderson
Salta
violencia de género
guerra en medio oriente
Salta
Conflicto AFA-Gobierno

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Crece la polémica en el Concejo Deliberante: pedirán la denuncia contra Casasola por violencia de género

La Comisión de Disciplina y Juicio Político del Concejo Deliberante resolvió solicitar formalmente al Ministerio Público Fiscal la remisión de la denuncia vinculada al concejal cuestionado. 
Viernes, 06 de marzo de 2026 19:14

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial del Concejo Deliberante decidió solicitar formalmente al Ministerio Público Fiscal la remisión de la denuncia vinculada al concejal Maximiliano Casasola, con el objetivo de contar con los antecedentes necesarios para analizar el caso y determinar los pasos a seguir.

Notas Relacionadas

Este viernes se llevó a cabo una reunión del cuerpo legislativo en la que los ediles acordaron requerir la documentación al organismo judicial. La medida busca reunir información oficial sobre la denuncia presentada contra el edil para evaluar eventuales actuaciones en el ámbito del Concejo.

La convocatoria a la reunión se originó a partir de un pedido formulado en la última sesión por las concejalas Malvina Gareca (PC) y Eliana Chuchuy (PS). En ese contexto, los integrantes de la comisión analizaron los hechos expuestos en el recinto y resolvieron avanzar con el requerimiento formal al Ministerio Público Fiscal.

Del encuentro participaron el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile (PS), y los presidentes de bloque Eliana Chuchuy (PS), José García (YP), Inés Bennassar (GSC), Laura García (VS), Laura Jorge Saravia (LLA), Gonzalo Nieva (J) y Ángel Ortiz (UCR).

Con la documentación solicitada, la comisión buscará avanzar en el análisis institucional del caso y determinar las acciones que correspondan dentro del marco reglamentario del cuerpo deliberativo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD