Alarma en el norte de Salta por la crecida de los ríos

El Gobierno de Salta mantiene un monitoreo permanente de los ríos del norte provincial ante el incremento del caudal del Bermejo, Tarija e Itaú, situación que afecta a comunidades de Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, General Mosconi y Aguaray.

Las tareas se realizan de manera conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, y el Ministerio de Seguridad, encabezado por Gaspar Solá, en el marco del trabajo del Comité de Emergencia Climática.

Desde Desarrollo Social informaron que se mantiene contacto permanente con directoras de escuelas ubicadas en la costa del río Tarija y con caciques de comunidades originarias para relevar necesidades y organizar la asistencia.

En el caso de Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur y General Mosconi, la coordinación se realiza además con las áreas sociales de cada municipio. En Aguaray, el trabajo se articula con el intendente local y en La Unión, con el delegado municipal.

El ministro Mario Mimessi, en su rol de presidente del Comité de Emergencia Climática, señaló que los organismos provinciales realizan un seguimiento constante del comportamiento de los ríos y de las condiciones meteorológicas para anticipar posibles emergencias.

Asimismo, explicó que la asistencia a las comunidades afectadas podría realizarse por vía aérea, por lo que se aguarda la confirmación de los vuelos por parte de Aviación Civil, ya que los operativos dependen de las condiciones climáticas.

Paralelamente, las autoridades también siguen de cerca la evolución del río Pilcomayo, que podría registrar un nuevo incremento en su caudal durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Según datos de la Secretaría de Recursos Hídricos, el nivel del río en Villa Montes continuó en ascenso y alcanzó los 3,87 metros a las 17 de este sábado, superando el registro anterior del año hidrológico, que había sido de 3,65 metros el 29 de enero.

De acuerdo con las proyecciones, este aumento podría generar un nivel cercano a 6,10 metros en Misión La Paz entre la noche del domingo 8 y la madrugada del lunes 9.

Antecedente

A fines de enero, la crecida del río Bermejo provocó la primera gran inundación de la temporada en Rivadavia Banda Sur, afectando a numerosos puestos rurales del Chaco salteño. El agua ingresó durante la noche y cubrió viviendas y campos, dejando a su paso casi un metro de sedimentos, barro, ramas y animales muertos, lo que agravó las condiciones de vida de las familias criollas de parajes como Las Delicias, Pozo El Burro, Guayacán y El Carmencito.

Un volver a empezar constante

La triste historia de las familias de Rivadavia. Tras el retiro del agua luego de las inundaciones de enero pasado, la situación continuó siendo crítica: muchas casas quedaron dañadas o inhabitables por el peso del barro, se perdieron muebles, ropa y alimentos, y los animales comenzaron a morir por falta de pasto y agua apta. Las familias denunciaron además dificultades para acceder a asistencia sanitaria y social, debiendo caminar largas distancias para recibir ayuda, mientras en varios puestos los pobladores quedaron durmiendo a la intemperie o bajo techos improvisados.