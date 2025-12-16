Lenguaje del desamor

Sofia me llamó para ir a tomar un café; no pude negarme. Cuando una amiga dice "vamos a tomar un café" es el código secreto para contarnos la bomba que le cayó encima, y esta va a ser la primera charla de muchas que van a seguir, hasta que pueda rejuntar los pedacitos para volver a ser la misma que conocemos

Andamos por los 40 y tantos; me casé joven. Ella se divorció joven.

Lo último que supe es que estaba saliendo con un tal Nico.

Llego a la confitería habitual, nos sentamos cerca de una ventana y una catarata de palabras inentendibles mezcladas con un sollozo entrecortado, dejan entrever que es ese alguien, el causante de tanto alboroto

Pregunto: "¿qué pasó si estaba todo massss que biennnn?"

Descubro un lenguaje y una realidad paralela a la mía, re casada hace años.

Sofi piensa que la situación "da cringe"; explica que todo comenzó porque él la "stalkeaba" en las redes: primero "face", después en "ig" (Instagram), al principio le parecía un "random", pero estaba "hypeada" por la nueva relación. En la segunda salida, Nico le propuso una "situationship". Con el correr de los días se dio cuenta que él tenía mucho "rizz" y era un "crush" del cual podía enamorarse porque cambiaba su "mood" cada vez que estaban juntos.

Y lo peor vino al final, el "love bombing" durante dos semanas; ella era el amor de su vida y, una noche, después del cine, la dejó en su casa y no le contestó nunca más un mensaje, solo el visto; eso amigos, se llama "gosthing"

Me costó mucho comprender el significado de las palabras que empleaba mi querida amiga y poco entender que la falta de respeto, de empatía y consideración por el otro van ganando terreno.

Nos despedimos casi al anochecer, con la promesa de juntarnos al otro día y seguir criticando al muchacho en cuestión. Lo mínimo que se merecía, es que le ardieran las orejas

Comparé inevitablemente la Era donde los hombres, cara a cara te decían" no va más", "no sos vos, soy yo", poco creíble, pero menos doloroso.

La Era, no del mensajito, sino del teléfono fijo, donde capaz tu hermanito atendía y de colgado no te avisaba que el chico que te tenía muerta preguntó por vos.

De todas formas, iba a rastrearte para una salida, estoicamente sin rendirse. No importaba el resultado. Ellos insistían y nosotras elegíamos. La "Generación X", qué de "princesos", no tienen nada.

Glosario para no iniciados

Cringe: vergüenza ajena

Stalkear: ver el perfil de alguien en redes

Random: describir algo extraño

Hype: expectativa por algo

Situationship: relación romántica sin etiquetas ni compromisos formales

Rizz: carisma / encanto

Crush: persona que te gusta

Mood: estado emocional

Love bombing: bombardeo amoroso tipo de manipulación emocional

Gosthing: interrumpir toda comunicación de repente sin explicación alguna, desapareciendo como un fantasma

Generacion X: personas nacidas entre 1965 y 1980

Princesos: es un término coloquial para un hombre que exhibe actitudes infantiles, egocéntricas y de exigencia, esperando ser cuidado y tratado como un príncipe sin corresponder de igual manera en la relación, mostrando inmadurez emocional y falta de responsabilidad afectiva, necesitando atención constante, pero desconectándose ante las necesidades de su pareja.