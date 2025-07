El gas natural motoriza la matriz energética argentina

Actualmente, el gas natural es un componente clave en la matriz energética de Argentina, representando aproximadamente el 53% de la oferta primaria de energía. La explotación de recursos no convencionales, como los de Vaca Muerta, ha revitalizado la industria mejorando la balanza energética del país y abriendo la posibilidad de exportación de gas natural licuado (GNL).

El gas natural es un recurso energético, que se encuentra en la naturaleza en formaciones porosas debajo de la corteza terrestre y a menudo asociado al petróleo. Al igual que otros combustibles fósiles, se obtiene de yacimientos en el subsuelo terrestre y es necesario realizar pozos para extraerlo. En consecuencia, en el circuito del gas natural existen tres procesos importantes: la producción, el transporte y la distribución.

Este desarrollo comenzó a fines de la década del '40 con la construcción del gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires. Luego, en la década del '70, el descubrimiento del mega yacimiento de Loma la Lata, en la provincia del Neuquén, fue el comienzo del incremento del uso del gas y produjo un cambio significativo en la matriz energética nacional.

En términos de producción, la extracción de gas natural ha mostrado un crecimiento constante, con un aumento del 4,3% interanual en el 2024. Además, el país ha avanzado en infraestructura para la producción, transporte y distribución del gas natural, aunque todavía depende de importaciones en ciertos períodos.

Actualmente, el gas natural es un componente clave en la matriz energética de Argentina, representando aproximadamente el 53% de la oferta primaria de energía. En este sentido, la explotación de recursos no convencionales, como los de Vaca Muerta, ha revitalizado la industria y mejorado la balanza energética del país.

Aunque las energías renovables están creciendo, el petróleo y el gas siguen siendo los insumos básicos de la dieta energética argentina. En particular, el gas natural es un pilar fundamental para el desarrollo en la economía del país; además de su consumo en los hogares y comercios, es vital para la industria y la generación eléctrica; más del 60% de la electricidad se produce en centrales térmicas que funcionan principalmente con gas natural.

Gas natural comprimido

Por otra parte, Argentina ha promovido el uso de Gas Natural Comprimido (GNC), convirtiéndose en uno de los líderes mundiales en vehículos adaptados a esta tecnología, reduciendo costos y emisiones.

La producción del gas natural en Argentina ha experimentado muchos desafíos en los últimos años, enfrentando dificultades en su producción y distribución, lo que dio lugar a un aumento en las importaciones. Esta situación ha comenzado a revertirse con la ampliación de la capacidad de producción del gas natural que se extrae de Vaca Muerta; impulsándose exportaciones a países vecinos y fortaleciendo vínculos económicos y energéticos. En 2024, la producción total de gas natural alcanzó 139 millones de metros cúbicos diarios, lo que representó un crecimiento interanual del 5,1%. Además, el gas no convencional de Vaca Muerta representó aproximadamente el 45% de la producción total de gas en el país.

La producción actual de recursos no convencionales, como los de Vaca Muerta sigue siendo clave para el desarrollo energético de Argentina. En marzo de 2025, se registraron 1960 etapas de fractura, consolidando su posición como el principal polo de explotación no convencional del país. La empresa YPF lidera la actividad con más de 1016 etapas de fractura, seguida por otras empresas como Shell y Pan American Energy. En términos de inversión, YPF anunció un ambicioso plan estratégico hasta 2030, con una inversión anual de US$ 5.000 millones en 2025, de los cuales el 65% se destinaría a Vaca Muerta. Este plan busca alcanzar una producción de 190.000 barriles diarios hacia fin de año. Es decir, Vaca Muerta es clave para la generación de divisas en Argentina, con exportaciones de combustibles y energía, que alcanzaron US$ 9.677 millones en 2024, un aumento del 22,3% respecto al año anterior.

Argentina ha comenzado a exportar gas natural de manera significativa en 2025, principalmente hacia Brasil. Este hito se logró utilizando la infraestructura de transporte de Bolivia, como el Gasoducto Madrejones, para conectar los yacimientos de Vaca Muerta con el mercado brasileño. Actualmente, se exportan aproximadamente 2 millones de metros cúbicos diarios, con planes de aumentar este volumen a 10 millones en los próximos años.

Gas natural licuado

Argentina importa, actualmente, Gas Natural Licuado (GNL). La dependencia del GNL es inevitable porque dos tercios de la generación eléctrica del país es térmica (a petróleo, gas o combustibles líquidos como fueloil y gasoil). El precio de importación del GNL, tiene un impacto muy significativo en la economía, dado que el mismo incrementa por el transporte del gas licuado por vía marítima.

Los costos de importación de GNL influyen directamente en las tarifas de gas para los consumidores finales, especialmente durante los meses de invierno, cuando la demanda aumenta significativamente. Aunque la producción local de gas ha crecido, las importaciones aún son necesarias para cubrir picos de consumo. Esto puede generar fluctuaciones en las tarifas dependiendo de los precios internacionales del GNL.

Actualmente, el costo promedio de importación de GNL en Argentina se estima en 9,99 US$ por millón de BTU (MMBtu). Este precio incluye el proceso de regasificación, que convierte el gas de su estado líquido a gaseoso para su distribución en los gasoductos. Esta cifra es menor que los precios de años anteriores que eran 10,7 US$/MMBtu en 2024 y 17,8 US$/MMBtu en 2023. Sin embargo, estos valores pueden variar dependiendo de factores como la demanda estacional, las condiciones del mercado internacional y los acuerdos de compra.

En 2025, Argentina planea importar aproximadamente cinco cargamentos de GNL durante los meses de invierno para cubrir la demanda energética en los picos de consumo residencial. Esto representa una disminución en comparación con los 29 cargamentos importados en 2024 y se debe al aumento de la producción local de gas natural en Vaca Muerta. Es decir, el desarrollo de Vaca Muerta y la inversión en infraestructura de GNL reducen esta dependencia, mejorando la balanza comercial energética del país y abriendo la posibilidad de exportación de GNL.

Por otra parte, se está avanzando en el desarrollo de la infraestructura para producir Gas Natural Licuado (GNL) para exportación. La exportación del GNL significaría una muy buena oportunidad para Argentina de posicionarse como un proveedor estratégico en los mercados internacionales, considerando que países como China e India están aumentando su consumo en GNL.

En este sentido, el presidente Javier Milei y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni participaron, recientemente, de un acuerdo clave entre YPF y su par italiana Eni, con el objetivo de avanzar en un proyecto para exportar GNL desde Vaca Muerta hacia Italia y eventualmente a otros mercados europeos. Este proyecto contempla la viabilidad de la compra de dos buques de licuefacción, capaces de convertir el gas natural a líquido para su transporte.

La inversión estimada es de US$ 10.000 millones e involucra el desarrollo de infraestructura para aumentar la producción de gas en Vaca Muerta, su transporte hasta la costa atlántica y su posterior licuefacción, mediante las dos unidades flotantes. Fuentes oficiales han confirmado la entrada en operación comercial del primer buque de GNL para principios de 2027 y del segundo para fines de 2028. Esto significa que, en tres años, la Argentina tendrá capacidad de exportar 27.000.000 de metros cúbicos por día de gas natural, equivalente al 18% de la producción total actual.

* La ingeniera Graciela del Valle Morales es profesora titular de la UNSa., directora de la Carrera de Posgrado "Especialización en diseño de infraestructuras de gas natural".