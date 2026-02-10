George Orwell escribió "1984"; una joya distópica a la vez que libro anticipatorio.

Para Orwell, la negación, la mentira sistemática y la tergiversación de la realidad podían terminar cambiándola. Podían generar un sentimiento de alienación y de extravío tal en las personas que estas perdían la capacidad de discernimiento sobre qué es verdad y qué no. Sobre quién tiene razón sobre algo y quién no. No hay que subestimar el poder del hartazgo tampoco.

"La gente aceptaba a ojos cerrados las más flagrantes adulteraciones de la verdad al no captar los alcances de la enormidad de lo que de ella se exigía, y no sentía suficiente interés por la vida pública como para advertir lo que estaba ocurriendo. Al no comprender se salvaban de perder la razón. Lo creían todo y el creerlo ningún daño les producía, porque la mentira no dejaba en ellos residuo alguno, como un grano de maíz que pasa por el organismo de un ave sin ser digerido". "1984"; Orwell.

En la novela, el Ministerio de la Verdad falsea los datos en beneficio del partido gobernante. Deben mentir todo el tiempo, sobre todos los temas, sin el menor descaro ni prurito, en pos de sostener una ficción en la que todo es irreal. Mentira sobre mentira construyen una realidad paralela; y para ocultar el hecho de que incluso las "verdades fundamentales" son falaces; construyen otro relato alrededor. Para sostener todo, se sirven de un séquito de adeptos dispuestos a sostener estas falacias y, más importante, a defenderlas con un fervor religioso y autoritario: la "Policía del Pensamiento"; esa que enseña a pensar bien. Por supuesto, por nuestro propio bien.

La Oficina de Respuesta Oficial

El gobierno nacional anunció la creación de la "Oficina de Respuesta Oficial"; entidad que tendrá como objetivo "desmentir" a periodistas y a versiones de los medios. "La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo 'informar' no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta", dice el comunicado oficial de la flamante Oficina. A su cargo pusieron a Pablo Carreira, un troll libertario violento y antidemocrático conocido en las redes sociales como Juan Doe.

"La realidad supera a la ficción; incluso a la más absurda. Lo dijo el filósofo Peter Sloterdijk: 'Desde siempre, lo peor es la alternativa a lo grave'".

El comunicado cierra así: "Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información".

O sea; el gobierno libertario crea una Oficina por medio de la cual pone al Estado al servicio de la propaganda libertaria, para sostener una "batalla cultural" que de cultural no tiene nada y que busca ahogar el espacio de la crítica y de la duda; e imponer su dogma como verdad revelada.

El presidente posteó en X: "Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios. Fin". Es marca registrada el autoritario "Fin". Fin de la discusión; fin de los argumentos; fin de todo. No ha lugar a nada más. "Excelente iniciativa", coreó -cual monito amaestrado-, el ministro de Economía en su sempiterno rol de celebrador oficial inmediato. Santiago Caputo posteó: "Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja".

Bienvenidos a "1984". A la recreación del "Ministerio de la Verdad". Y a la de una "Policía del pensamiento" oficial y estatal.

El mundo K*(-1)

Ahora todo queda más claro que nunca: hay una realidad; hay "una visión oficial de la realidad"; y hay visiones que no se adecúan a esta "visión oficial de la realidad". La "Oficina de Respuesta Oficial" está para eso; para mostrarnos cuál es "la visión oficial de la realidad". Que no es la que dicen los periodistas porque todos ellos son "ensobrados"; tampoco es la que dice la oposición o cualquier ente no afín -de cualquier naturaleza- porque todos ellos son "casta"; tampoco la que dan algunos economistas no cercanos porque ellos son "econochantas", o "libertarados" si es que alguna vez supieron militar en el espacio oficial. Tampoco es la de cualquier libre pensador porque todos ellos somos "inmundos progres" o "sucios comunistas"; alguna de las dos.

Ahora la realidad es una sola y es la que nos ofrece la Oficina de Respuesta Oficial; la Policía del Pensamiento; dependiente del Ministerio de la Verdad. El equivalente al vergonzoso NODIO kirchnerista; ahora libertario. Ellos son los que nos enseñan a "pensar bien". Para mí; lo único que queda claro es que el gobierno está nervioso; y que el Rey está desnudo.

Hay un meme divertido que dice que hoy nos encontramos viviendo en la intersección entre "1984"; "Un mundo feliz" de Aldous Huxley; "Fahrenheit 451" de Ray Bradbury; y un sketch de Capusoto. Sea así o no, lo cierto es que la realidad supera a la ficción; incluso a la más absurda. Lo dijo el filósofo Peter Sloterdijk, "Desde siempre, lo peor es la alternativa a lo grave". Fin.