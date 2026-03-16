Médico, escritor y protagonista de la cultura salteña

Edmundo del Cerro fue un destacado hombre de ciencia y de la cultura. Fuimos amigos por más de 40 años, con él y su esposa María Eugenia. Me brindaron su cariño y su apoyo en forma incondicional desde siempre. Hombre sencillo de altas vibraciones, un ser humano distinto, siempre sonriente, atento y solidario. Formó una bella familia y marcó su residencia en Villa San Lorenzo, donde era respetado y querido. Supo hermanar la actividad profesional del Círculo Médico y acercar la cultura a sus colegas en un viaje, que llevaba y traía a los protagonistas de su tiempo.

Fue una personalidad destacada de Salta, cuya vida profesional y su actividad creativa merecen recordarse. Del Cerro nació en San Ramón de la Nueva Orán el 3 de agosto de 1.943. Médico Cirujano recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, en 1.970. En 1971 hizo un postgrado de Psiquiatría en Buenos Aires. En el Hospital San Bernardo fue jefe de Psiquiatría y luego director del Hospital Christofredo Jakob (ahora, Miguel Ragone). Fue jefe del Servicio de Psiquiatría del Poder Judicial de la Provincia de Salta. Profesor en la Universidad Católica de Salta y en la Universidad Nacional de Salta.

Actividades culturales: Miembro del Departamento de Extensión Cultural Círculo Médico de Salta; colaborador de revistas científicas y literarias. Fue el fundador del Museo de Bellas Artes para Enfermos Mentales, Hospital Neuropsiquiátrico de Salta; ciudadano Destacado Ilustre por Mérito Artístico en Literatura por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Salta.

Premios y distinciones: Primer Premio Nacional de Poesía, 1972; Segundo Premio Provincial de Cuento, Dirección de Cultura de Salta, 1984; Tercer Premio Regional del NOA, Secretaría de Cultura de la Nación, 1987; Segundo Premio Cuentos, Dirección de Cultura de Salta, 1990, entre otros.

Antecedentes institucionales: Socio del Círculo Médico de Salta; Miembro del Comité de Redacción de la Revista Médica de Salta. En 2016 publicó la plaqueta 'Coplas íntimas'. Figura en 'Antología Federal de Poesía', 2017; en 'Antología Poética en La Gauchita 2019'. Participó como coautor en los siguientes libros: "Historia de la Medicina en Salta", 1983; "Anécdotas y Quimeras", 1985; "Médicos en las letras de Salta", 1985. "La medicina que forjamos y queremos", 1988; "Reseña Histórica del Hospital Neuropsiquiátrico", 1995; "Círculo Médico de Salta: Historia y compromiso social", 2000; "La medicina que forjamos y queremos", 2008. "Ensayos Psiquiátricos", 2014. 'Canto y Poesía'; 'Canto a Cabra Corral'; 'Salta a la olla'; '4 Siglos de Literatura de Salta'; 'Historiadores y Escritores del Valle de Zenta'; 'Poetas y Escritores de Orán y Río Bermejo', 1985; 'Plaquetas', 1, 2 y 3.

Sus libros: "El Paraiso", Cuentos, 1984. "Espacio agónico", Sonetos, 1986. "Árboles de incienso", Haikus, 1988. "Ajuste de cuentas", Cuentos, 1990. "La miel del higo", Tankas, 1991. "Los personajes del tiempo", Novela, 1993. "Buenos Aires Adiós", Prosa poética, 1994. "Bebidas alcohólicas en el canto popular de Salta", 1.995. "Cartas a María Eugenia", Prosa poética, 1997. "Basta la imaginación", Cuento, 2000. "En una ciudad ayer", 2007. "Ensayos patográficos de antropología psiquiátrica", 2010. "Un piano solo", Canciones, 2011. "El gobernador", novela, 2013. "Relatos de viaje", Cuentos, 2013. "Bitácora de Hotel", Cuentos, 2016. "Como de costumbre un castigo", 2016. "La justa injusticia de la sangre", novela, 2017.

Edmundo Del Cerro fue un referente de la psiquiatría y la literatura, autor de dieciséis libros propios y coautor de otros dieciocho en el campo de la medicina. Su producción literaria obtuvo importantes distinciones, entre ellas el reconocimiento al Mérito Artístico y el Primer Premio del Concurso Literario Provincial en distintas categorías. Su trayectoria es testimonio de una vida dedicada al pensamiento, la sensibilidad y la palabra.