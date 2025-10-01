Susto grande en el corredor 1C: dos hermanos, un descuido y un final feliz

Esta mañana una rutina escolar se convirtió en alarma para una familia de Salta y en una búsqueda policial por la ciudad. Dos hermanos subieron a un colectivo del Corredor 1C con destino a la Escuela José de San Martín (Zuviría y Ameghino). El mayor, de 17 años, acompañaba al pequeño -quien tiene autismo- hasta la puerta del colegio.

Al llegar a la parada, el adolescente tocó el timbre y descendió; el colectivo reanudó el viaje y, a pocos metros, el joven se dio cuenta del olvido: su hermano ya no estaba junto a él. La familia, presa de la desesperación, se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 para alertar la situación.

Efectivos de la Policía de Salta organizaron un rápido operativo para identificar y detener el interno del 1C. Lograron interceptar el colectivo en la intersección de San Martín y Florida, pero la sorpresa fue que el menor no se encontraba dentro de la unidad. La búsqueda se amplió por la zona con la descripción aportada por la familia, mientras la angustia aumentaba.

La madre, guiada por el instinto, decidió ir hasta la escuela. Al ingresar al establecimiento encontró al niño sentado en su banco, con el guardapolvo blanco impecable y concentrado en clase. Según relató el niño, al no ver a su hermano dentro del colectivo se había bajado en una parada cercana y, en el camino, se cruzó con un compañero que iba con su mochila rumbo al colegio; juntos llegaron a la escuela sin contratiempos.

El episodio terminó con alivio para la familia y para los agentes que participaron del operativo. .

Desde un costado humano, la historia dejó una imagen doble: la tensión de una mañana movilizada por un simple descuido y, horas después, la calma de un aula donde todo siguió como si no hubiera ocurrido nada. Para la familia, el recuerdo será una mezcla de susto y gratitud.

Fuente Radio Salta