Cayó un inspector trucho que pedía coimas de hasta $450 mil en pleno centro de Salta

Un hecho insólito y preocupante se registró en la Ciudad de Salta durante la tarde del último domingo. Un hombre que se hacía pasar por inspector de Tránsito fue sorprendido en la esquina de Buenos Aires y Urquiza, donde frenaba a motociclistas y automovilistas para pedirles documentación y luego exigirles coimas a cambio de evitar supuestas multas onerosas.

El falso agente, que habría pertenecido tiempo atrás al área de Tránsito municipal y que fue despedido por hechos de corrupción, conservaba el uniforme y lo utilizaba cada fin de semana para montar el engaño. Según los testimonios, operaba en soledad, apuntando principalmente a motociclistas sin casco o con papeles incompletos.

La maniobra del agente "trucho"

Una de las víctimas relató en la red social Facebook que alrededor de las 18.45 del domingo, circulaba con su pareja en una moto 110cc cuando fueron detenidos por el supuesto inspector. Como no tenían casco, el hombre les advirtió que debía retener el vehículo y que la multa ascendía a $450.000. Sin embargo, les ofreció “arreglar” la situación por $100.000.

Desesperados, los jóvenes explicaron que no contaban con esa suma. Tras insistir, entregaron lo poco que tenían: unos $30.000, aunque luego constataron que el individuo realizaba la misma maniobra con otros conductores. Indignados, lo siguieron y lograron grabarlo en video.

Cuando intentaron recuperar el dinero, el falso inspector se negó y la discusión derivó en una pelea en plena vía pública, momento en el que intervino la Policía. El acusado terminó devolviendo apenas $19.000 de lo que había recibido.

La denuncia

La pareja se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia correspondiente, aunque primero -según contaron- fueron maltratados por algunos efectivos. La situación cambió cuando otro oficial reconoció al acusado y reveló que se trataba de un ex trabajador de Tránsito en “código rojo”, es decir, una persona con antecedentes graves (coimero) y problemas de adicción.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre ya había sido echado del área municipal por casos de coimas, pero aún conservaba un uniforme, con el que montaba cada domingo su farsa para extorsionar a vecinos, según informó Radio Salta