Hallan en buen estado a chicos perdidos en cerros de Vaqueros

Una pareja de adolescentes de 17 años que había sido dada por desaparecida en las alturas de las serranías de Vaqueros fue hallada sana y salva en una escuela rural de Los Yacones, adonde lograron llegar a duras penas luego de equivocarse de camino, cuando regresaban de un paraje cercano a Potrero de Castilla, en el norte de La Caldera.

Se supo que en la tarde del lunes, la pareja de adolescente, que tendría problemas de adicción, se comunicó con familiares para informar que desistían del trabajo encomendado en esas alturas y que estaban regresando a pie hacia La Caldera.

Luego, las comunicaciones se cortaron y se dio el alerta a la policía y se inició el protocolo de búsqueda, con todos los recursos que había a mano en esos momentos. Bomberos, caballería y familiares recorrieron la serranía en medio de versiones encontradas sobre lo ocurrido.

Ya en la tarde de ayer el clima les jugó una mala pasada, ya que cambió la temperatura y comenzó a llover en las alturas, dificultando la búsqueda.

Hubo incertidumbre en La Caldera, Vaqueros y la Ciudad de Salta tras la desaparición de la pareja de novios, ambos de 17 años, que no regresaron a sus hogares, en Vaqueros, y el tiempo apremiaba.

Según había confirmado la madre de la joven, salieron el martes de la semana pasada y fueron hasta el lugar donde iban a trabajar. En tanto, la última comunicación con la familia se produjo el lunes, alrededor de las 17, cuando informaron que iban a emprender el regreso a pie. En ese diálogo mencionaron que debían cruzar un río, lo que habría complicado su retorno.

El fiscal penal 1, Pablo Paz, informó que los adolescentes "se encuentran en buen estado de salud y serán revinculados con sus familias". Desde la Fiscalía señalaron que en las tareas de búsqueda intervino personal de la Comisaría de La Caldera, de Tres Cerritos, División Caballería, DPRA, GIS y División Búsqueda de Personas, entre otros. Al tratarse de menores de edad, se dio intervención a la Asesoría de Menores. Todo el día de ayer se realizaron extenuantes rastrillajes sin éxito hasta las últimas.

Alivio

Sin embargo, la suerte estaba del lado de los chicos desaparecidos. No eran conocedores y erraron el camino. Después de mucho andar -al parecer- lograron dar con una escuela rural de la zona de Los Yacones. Allí -según una versión acercada a El Tribuno- pidieron ayuda y explicaron a los docentes y directivos que estaban perdidos y que no sabían cómo volver. En el lugar no había señal, pero los directivos del establecimiento lograron comunicarse con la policía para informar acerca de dos chicos visitantes que les solicitaron ayuda.

Ya sobre el filo de la noche, la policía pudo confirmar que se trataba de la pareja de jóvenes buscada desde la tarde del lunes y que ambos se hallaban bien de salud y asistidos en la escuela rural. Desde ese mismo momento, la policía y personal de salud comenzaron a diagramar otro operativo para llegar hasta la escuela rural y corroborar lo que en la tarde fue una gran noticia que llevó alivio a la familia y a todos en general.

Gran despliegue y final feliz

A las 20.40 de ayer el subcomisario de La Caldera Ángel Díaz informó que los menores que estaban siendo buscados fueron localizados en Los Yacones y que dispuso personal para llegar hasta el lugar e iniciar el traslado de los chicos hacia el pueblo, para las diligencias de rigor y su evaluación médica.

La fuente señaló el trabajo desplegado por la fuerza pública y la comunidad que trabajaron buscando rastros de los adolescentes desaparecidos que finalmente fueron localizados.