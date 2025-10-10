¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

20°
10 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Arma desaparecida

Otro escándalo en la Policía de Orán: desapareció un arma de fuego bajo custodia

En medio de la conmoción por el faltante millonario de dinero en la Brigada de Investigaciones, un nuevo caso sacude a la Policía de Orán: un arma secuestrada en un procedimiento desapareció misteriosamente de la Comisaría del barrio Aeroparque. La Fiscalía ya investiga el hecho.
Viernes, 10 de octubre de 2025 08:11
En la Comisaría de Barrio Aeroparque de Orán desapareció un arma de fuego secuestrada en un procedimiento.
La Policía de Orán vuelve a quedar en el centro de la polémica. A pocos días de conocerse el faltante de más de $62,5 millones dentro de la Brigada de Investigaciones N° 2, un nuevo episodio pone en jaque a la fuerza: desapareció un arma de fuego que estaba bajo resguardo en la Comisaría del barrio Aeroparque.

Según fuentes oficiales, el arma había sido secuestrada en un procedimiento judicial y se encontraba guardada bajo llave en la dependencia policial. Sin embargo, cuando se realizó un control de rutina, el arna no fue hallada en el sitio donde debía estar.

Ante esta situación, la Fiscalía en turno intervino de inmediato, iniciando una investigación para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias de la desaparición.

Un nuevo golpe a la credibilidad policial

Este hecho ocurre apenas días después de que 21 efectivos de la Brigada de Investigaciones N° 2 de Orán fueran separados de sus cargos, en el marco de una causa por el faltante de $62,5 millones que habían sido secuestrados en abril de este año durante un procedimiento judicial.

El dinero, que estaba bajo custodia policial hasta su restitución a los dueños legítimos, desapareció en parte, generando un escándalo sin precedentes dentro de la fuerza. La Fiscalía Penal N°1, a cargo de Daniela Murua, investiga el hecho, mientras que Asuntos Internos avanza con un sumario administrativo para determinar la posible participación de los efectivos.

Uno de los oficiales implicados fue detenido, mientras que el resto de los uniformados fue relevado de sus funciones hasta tanto se esclarezca el caso.

Dudas y desconfianza en Orán

La seguidilla de episodios genera preocupación y desconfianza entre los vecinos de Orán, que cuestionan la falta de control y transparencia dentro de las instituciones policiales locales.

Con el arma desaparecida en Aeroparque y los millones extraviados en la Brigada, la pregunta que resuena entre los oranenses es inevitable: ¿Qué está pasando en las comisarías de Orán, donde las pruebas y el dinero bajo custodia desaparecen sin explicación?.

