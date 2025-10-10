Desaparición en San Lorenzo: más de 100 policías buscan al excomisario Vicente Cordeyro

La desaparición de Vicente Osvaldo Cordeyro, un excomisario muy querido dentro de la fuerza policial salteña, mantiene en vilo a toda la provincia de Salta. El hombre fue visto por última vez el jueves por la mañana y desde entonces no se tuvo más contacto con él. Horas después, su automóvil fue hallado estacionado en la zona del pueblo de San Lorenzo, lo que desató un amplio operativo de búsqueda.

Según confirmó el director de Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, Flavio Peloc, el operativo se reanudó a las seis de la mañana de este viernes con la participación de más de 100 efectivos policiales, además de canes rastreadores y equipos de montaña. “Se lo sigue buscando. Intervienen distintas áreas investigativas y operativas. Es un comisario muy estimado por la fuerza, una persona muy respetada. La Fiscalía Penal N°2 se hizo presente junto al jefe y subjefe de la Policía, y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajó durante la madrugada sobre el vehículo”, explicó Peloc.

El automóvil de Cordeyro fue encontrado estacionado en San Lorenzo alrededor de las 21 horas del jueves. Los peritos del CIF realizaron una inspección completa y tomaron muestras para análisis. “Hay que esperar los resultados de las pericias para ver si arrojan alguna información útil”, señaló el funcionario.

La búsqueda, centrada en los cerros y senderos

El despliegue policial se concentra principalmente en los Cerros Elefante y en la Quebrada de San Lorenzo, además de senderos y zonas de trekking muy concurridas por turistas y vecinos. “Los equipos se dividieron en grupos para cubrir diferentes sectores, tanto en la montaña como en el área urbana del pueblo”, detalló Peloc.

Las cámaras de seguridad confirman que Cordeyro viajó solo hasta San Lorenzo, donde luego fue hallado su vehículo. No hay indicios, por ahora, de que haya abandonado el lugar. “Todo nuestro esfuerzo está enfocado acá. No hay señales que indiquen otro posible destino”, aclaró el vocero policial.

Una familia consternada y vecinos en alerta

La familia de Cordeyro atraviesa horas de profunda angustia. “Es una situación totalmente atípica -admitió Peloc-, porque se trata de una persona muy ordenada, correcta y educada, que no acostumbraba a ausentarse sin avisar”.

Desde la Fiscalía Penal N°2 se activó el protocolo de búsqueda de personas y se solicita a la comunidad que aporte cualquier información que pueda resultar útil para dar con el paradero del excomisario.

Ante cualquier dato, comunicarse de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.