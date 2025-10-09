¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

23°
9 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Gabriela Flores
Javier Milei
Lionel Messi
Aerolíneas Argentinas
busqueda de persona
Triple crimen de Florencio Varela
Franco Mastantuono
Morena Rial
Eugenia Tobal
Lali Espósito
Policiales

Un excomisario es intensamente buscado en Salta: su familia radicó la denuncia y pide colaboración

Fue visto por última vez este jueves a la mañana en la calle Mitre al 600, después de dejar a su nieta en una escuela de la zona.
Jueves, 09 de octubre de 2025 19:20
Un operativo de búsqueda se desplegó en la capital luego de que se denunciara la desaparición de un reconocido excomisario de la Policía provincial. Se trata de Vicente Cordeyro, exjefe de Investigaciones de la fuerza. Fue visto por última vez este jueves a la mañana en la calle Mitre al 600, después de dejar a su nieta en una escuela de la zona. Desde entonces, no se ha tenido contacto con él y su paradero es desconocido.

Cordeyro se desempeñó durante varios años en distintas áreas de la Policía de Salta, donde alcanzó el cargo de jefe de Investigaciones, y es una figura conocida dentro del ámbito policial local. Estuvo a cargo, entre otros casos de relevancia, el crimen de los hermanitos Leguina y fue uno de los investigadores que meses más tarde dio con el paradero de Marcelo Alejandro Torrico y su cómplice Ariel Brandán. 

Familiares y allegados radicaron la denuncia correspondiente y las autoridades trabajan para establecer su recorrido previo y reunir testimonios que ayuden a dar con su ubicación.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía provincial solicitaron a la comunidad que cualquier información que pueda aportar a la búsqueda sea comunicada de inmediato al Sistema de Emergencias 911 o a la comisaría más cercana.

